Persona es encontrada durmiendo sobre la pista del aeropuerto José Ezequiel Hall en Isla Colón

Bocas del Toro/La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que durante labores de inspección rutinarias de seguridad este domingo, se encontró a una persona dormida sobre la pista de aterrizaje del Aeropuerto José Ezequiel Hall, en Isla Colón.

Según el comunicado oficial, de inmediato se solicitó el apoyo de la Policía Nacional para atender la situación. Al llegar al lugar, la persona no respondía, por lo que se le brindó asistencia y, tras aplicarle agua, reaccionó.

La AAC reiteró el llamado a los moradores y a la población en general a no ingresar ni permanecer en áreas restringidas del aeropuerto, ya que este tipo de acciones pone en riesgo la vida de las personas y compromete la seguridad de las operaciones aéreas.

“La seguridad aérea es responsabilidad de todos”, concluye el comunicado de la Autoridad Aeronáutica Civil.

