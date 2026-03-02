Nueve personas resultan heridas tras balacera en Colón

Colón, Colón/Al menos nueve personas, entre ellas tres mujeres y seis hombres, resultaron heridas con proyectiles de arma de fuego durante un tiroteo registrado la madrugada de este lunes en la calle 15, entre las avenidas Manuel Amador Guerrero y Bolívar, en el sector conocido como Bambú Lane, en la provincia de Colón.

Según información preliminar obtenida por el reportero, la balacera ocurrió aproximadamente dos horas después de que culminara la presentación de una comparsa. Algunas personas permanecieron en el lugar participando en un estacionamiento improvisado cuando se encontraron con sujetos pertenecientes a bandas rivales, quienes comenzaron a disparar indiscriminadamente, sin importar la presencia de civiles.

Entre los heridos se encuentra un hombre que recibió un disparo en la cabeza y cuya condición es grave. Fue trasladado a un centro hospitalario en la ciudad de Colón. Los demás afectados fueron llevados al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica.

La Dirección de Investigación Judicial, en conjunto con funcionarios del Ministerio Público, iniciará las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantener la calma mientras se desarrolla la investigación y a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables de este violento incidente.

Con información de Néstor Delgado