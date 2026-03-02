Hurtó el auto de su expareja y terminó detenido tras intensa persecución en David

El vehículo había sido reportado como sustraído durante horas de la noche por una joven, quien posteriormente formalizó la denuncia ante el Ministerio Público.

David, Chiriquí/Un hombre fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional luego de protagonizar una persecución policial en el distrito de David, provincia de Chiriquí, tras presuntamente sustraer el vehículo de su expareja.

De acuerdo con el informe oficial, la acción se desarrolló en el marco del Plan Firmeza, cuando las autoridades detectaron un automóvil que circulaba de forma sospechosa. El vehículo había sido reportado como sustraído durante horas de la noche por una joven, quien posteriormente formalizó la denuncia ante el Ministerio Público.

Las cámaras de videovigilancia alertaron a las unidades sobre el desplazamiento irregular del automóvil. Al intentar interceptarlo, el conductor se dio a la fuga, lo que activó un operativo con puntos de control y retenes en distintos sectores.

Durante la persecución, el vehículo evadió los retenes y colisionó contra una motocicleta del grupo Lince, lo que dejó a dos agentes policiales lesionados y trasladados a un centro hospitalario.

La persecución se extendió hasta la vía hacia Querétaro, donde el conductor perdió el control del automóvil y se volcó. En el lugar fue capturado por las autoridades. El sospechoso quedó a órdenes del Ministerio Público, entidad que adelanta las investigaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que el caso podría derivar en varios delitos, entre ellos lesiones personales contra agentes policiales y la presunta sustracción del vehículo. No se descarta que la relación previa entre el detenido y la denunciante forme parte de las investigaciones. El hombre será presentado ante un juez de control de garantías en las próximas horas, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Con información de Demetrio Ábrego