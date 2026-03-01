Familias disfrutan de las playas antes del regreso a clases

Provincia de Panamá Oeste/Este fin de semana, playa Boquilla en Gorgona, distrito de Chame, fue uno de los destinos visitados por bañistas provenientes de diversos puntos de la provincia de Panamá Oeste y la capital. Desde tempranas horas del día, familias llegaron a disfrutar del sol y el mar en lo que es el cierre de las vacaciones, antes de que comience el nuevo año escolar.

Con un ambiente relajado y un día soleado, los más pequeños se divertían jugando en la arena y refrescándose en las olas, mientras los padres aprovechaban el tiempo para relajarse en la playa.

Para muchas familias, este paseo representa una última oportunidad para compartir juntos antes del regreso a las aulas.

Comerciantes de la zona reportaron un buen movimiento en sus negocios durante el fin de semana.

Por su parte, Maruquel Ruiz, una de las visitantes, explicó que acuden a esta playa para disfrutar de su tranquilidad. “Venimos de la ciudad a traerlos a disfrutar su último día de vacaciones. Nos gusta Gorgona porque es una playa tranquila para los niños”.

En la provincia de Panamá Oeste, se espera que más de 110 mil estudiantes retornen a clases en los cinco distritos de la región, este lunes 2 de marzo.

Con información de Yiniva Caballero.