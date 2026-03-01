Regreso a clases 2026: Defensoría del Pueblo llama a garantizar escuelas libres de discriminación

Mediante un comunicado, la entidad destacó que en las escuelas debe prevalecer el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la convivencia pacífica entre estudiantes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante el inicio del año escolar 2026, la Defensoría del Pueblo de Panamá instó este domingo a las autoridades educativas, direcciones regionales, centros escolares oficiales y particulares, así como a las comunidades educativas del país, a reforzar las acciones necesarias para garantizar entornos escolares libres de discriminación, violencia y exclusión.

Mediante un comunicado, la entidad destacó que en las escuelas debe prevalecer el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la convivencia pacífica entre estudiantes.

La Defensoría subrayó que el derecho a la educación no se limita solo al acceso al sistema escolar, sino que también implica su ejercicio en condiciones de equidad y no discriminación.

Te podría interesar: Panamá refuerza la protección de los pastos marinos frente al cambio climático

Recordó que la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa nacional vigente obligan al Estado a proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y a prevenir cualquier práctica que vulnere su dignidad por razones de origen étnico, condición social, sexo u otras circunstancias.

En este contexto, la institución destacó que la Ley 285 de 2022 y el Resuelto N.° 887-2023 del Ministerio de Educación constituyen herramientas clave para fortalecer la convivencia escolar.

Añadieron que estas normas buscan asegurar que las medidas disciplinarias se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y debido proceso, además de promover acciones preventivas frente a cualquier forma de discriminación y habilitar mecanismos accesibles de denuncia y protección.