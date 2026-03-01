Anuncian interrupciones eléctricas por trabajos de mantenimiento este lunes en varias zonas del país

Según el aviso, las labores buscan fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa Naturgy Panamá anunció trabajos de mantenimiento en la red eléctrica para este lunes 2 de marzo de 2026, los cuales implicarán interrupciones temporales del servicio en distintos sectores de las provincias de Panamá, Coclé y Chiriquí.

Según el aviso, las labores buscan fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Parque Lefevre

En el corregimiento de Parque Lefevre, provincia de Panamá, la suspensión del servicio se programó de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las áreas afectadas serán:

Avenida Ernesto T. Lefevre

Vía Santa Elena

Calle 4ª de Parque Lefevre

Sectores aledaños

Betania

En el corregimiento de Betania, específicamente en Calle 59 Oeste, la interrupción está prevista de 8:45 a.m. a 1:45 p.m., incluyendo zonas cercanas.

Coclé

En la provincia de Coclé, los trabajos se desarrollarán de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. en los siguientes puntos:

El Cristo

Mirringa

El Calixto o Los Juárez

Naranjal

Juan Bran

El Higo de Aguadulce

Chiriquí

Mientras que en la provincia de Chiriquí, la interrupción se realizará de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. en:

Vía principal hacia Caldera

Paja de Sombrero

Comunidad de Caldera

Áreas de Boquete

La empresa recomendó a los clientes tomar las previsiones necesarias y consultar los trabajos programados.