Anuncian interrupciones eléctricas por trabajos de mantenimiento este lunes en varias zonas del país

Según el aviso, las labores buscan fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Imagen con fines ilustrativos de energía eléctrica, apagón, luz y suministro de energía eléctrica.
En el corregimiento de Parque Lefevre, provincia de Panamá, la suspensión del servicio se programó de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. / Pexels

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa Naturgy Panamá anunció trabajos de mantenimiento en la red eléctrica para este lunes 2 de marzo de 2026, los cuales implicarán interrupciones temporales del servicio en distintos sectores de las provincias de Panamá, Coclé y Chiriquí.

Según el aviso, las labores buscan fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Parque Lefevre

En el corregimiento de Parque Lefevre, provincia de Panamá, la suspensión del servicio se programó de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las áreas afectadas serán:

  • Avenida Ernesto T. Lefevre
  • Vía Santa Elena
  • Calle 4ª de Parque Lefevre
  • Sectores aledaños

Betania

En el corregimiento de Betania, específicamente en Calle 59 Oeste, la interrupción está prevista de 8:45 a.m. a 1:45 p.m., incluyendo zonas cercanas.

Coclé

En la provincia de Coclé, los trabajos se desarrollarán de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. en los siguientes puntos:

  • El Cristo
  • Mirringa
  • El Calixto o Los Juárez
  • Naranjal
  • Juan Bran
  • El Higo de Aguadulce

Chiriquí

Mientras que en la provincia de Chiriquí, la interrupción se realizará de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. en:

  • Vía principal hacia Caldera
  • Paja de Sombrero
  • Comunidad de Caldera
  • Áreas de Boquete

La empresa recomendó a los clientes tomar las previsiones necesarias y consultar los trabajos programados.

Temas relacionados

Sin Luz Naturgy Azuero Energía eléctrica
Si te lo perdiste
Lo último
stats