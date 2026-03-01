Anuncian interrupciones eléctricas por trabajos de mantenimiento este lunes en varias zonas del país
Según el aviso, las labores buscan fortalecer la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.
Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa Naturgy Panamá anunció trabajos de mantenimiento en la red eléctrica para este lunes 2 de marzo de 2026, los cuales implicarán interrupciones temporales del servicio en distintos sectores de las provincias de Panamá, Coclé y Chiriquí.
Parque Lefevre
En el corregimiento de Parque Lefevre, provincia de Panamá, la suspensión del servicio se programó de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Las áreas afectadas serán:
- Avenida Ernesto T. Lefevre
- Vía Santa Elena
- Calle 4ª de Parque Lefevre
- Sectores aledaños
Betania
En el corregimiento de Betania, específicamente en Calle 59 Oeste, la interrupción está prevista de 8:45 a.m. a 1:45 p.m., incluyendo zonas cercanas.
Coclé
En la provincia de Coclé, los trabajos se desarrollarán de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. en los siguientes puntos:
- El Cristo
- Mirringa
- El Calixto o Los Juárez
- Naranjal
- Juan Bran
- El Higo de Aguadulce
Chiriquí
Mientras que en la provincia de Chiriquí, la interrupción se realizará de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. en:
- Vía principal hacia Caldera
- Paja de Sombrero
- Comunidad de Caldera
- Áreas de Boquete
La empresa recomendó a los clientes tomar las previsiones necesarias y consultar los trabajos programados.