Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026: Un semillero de talento y bienestar para la juventud panameña

La segunda edición del torneo deportivo culmina con éxito tras seis semanas de competencia, impactando a más de mil niños y fortaleciendo alianzas por la nutrición y el desarrollo social.

Panamá, ciudad de Panamá/El sábado 28 de febrero tuvo una tarde cargada de entusiasmo y espíritu deportivo, se llevó a cabo la gran clausura de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026. El evento no solo marcó el fin de una intensa jornada competitiva de seis semanas, sino que reafirmó el compromiso de Nestlé Panamá con la salud, el bienestar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

"Los pequeños tuvieron la oportunidad de conocer a leyendas del fútbol panameño de la talla de Blas Pérez, Gabriel 'Gavilán' Gómez y Julio Dely Valdés."

La ceremonia de clausura contó con la participación de figuras clave, incluyendo a Sandra Jiménez, Directora de Negocios Culinarios de Nestlé Centroamérica, y Rodrigo Romera, Gerente General de Nestlé Panamá. Ambos líderes destacaron que esta iniciativa es más que un torneo de fútbol: es una plataforma para fomentar valores como el respeto, el trabajo en equipo y una nutrición balanceada.

Alianzas por un futuro saludable

Uno de los pilares de esta edición fue la estrecha colaboración con los gobiernos locales. Durante los actos protocolares, se realizaron entregas simbólicas de cheques de donación a la Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y al Alcalde de la Ciudad de Panamá, Roberto Ruiz Díaz

"Este evento es una clara demostración de que las alianzas público-privadas son pilares fundamentales para el desarrollo social", destacaron los organizadores, subrayando el impacto positivo de unir esfuerzos para ofrecer oportunidades a los más de mil pequeños campeones que participaron este año.

Compromiso con el planeta: Reciclando Ando

La Copa Nestlé ¡Qué Rico! también fue escenario de una importante labor ambiental a través del concurso “Reciclando Ando”, gestionado por la empresa Leafsinc. Gracias al compromiso de las academias participantes, se logró recolectar un total de 2,220 lbs de material reciclable (plástico, cartón, papel, latas y botellas).

La “Samuels Academy” se alzó como la gran ganadora de este concurso, recibiendo un reconocimiento especial por su liderazgo en la protección del medio ambiente.

“Donde se siembra la Sele de mañana”

El cierre de la jornada estuvo marcado por la emoción de las finales, donde el talento de los atletas elevó el evento al más alto nivel. El éxito de la Copa fue posible gracias al apoyo de patrocinadores como Medallas Panamá y las marcas emblemáticas de Nestlé: Qué Rico, Maggi, Nescafé Ice, Nesquik, Cerelac y Leche Ideal, que acompañaron a las familias panameñas en esta experiencia inolvidable.

Con la promesa de seguir impulsando el deporte nacional, Nestlé Panamá se despide de esta edición 2026, dejando una huella de salud y disciplina en cada uno de los participantes.