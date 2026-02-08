La quinta jornada encendió las canchas con intensidad máxima y un ambiente familiar inigualable.

"Repaso de los marcadores más destacados y el desempeño de las categorías juveniles este fin de semana."

Panamá, ciudad de Panamá/El semillero del fútbol panameño volvió a dar cátedra de entrega. La quinta jornada de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 no fue solo una fecha más en el calendario; los partidos estuvieron llenos de goles donde el talento de niños y niñas fue el gran protagonista. Desde el pitazo inicial, la intensidad y la calidad técnica se apoderaron del césped del SPORT CENTER de Costa del Este regalando jugadas que hicieron vibrar a cada espectador presente.

Duelo de titanes en la U12 Femenina

La categoría femenina arrancó motores con un partido no apto para cardíacos. En un despliegue de táctica y mucha garra, el ADM F.C PTY logró imponerse en un ajustado 3-2 ante el Samuel Academy. Un marcador que refleja el talento que tienes ambos equipos.

Dominio total en la U14

Por su parte, la categoría U14 femenina también tuvo acción destacada. El Inter de Panamá mostró su jerarquía y contundencia al vencer con un sólido 4-0 al equipo de Mateo Iturralde, dejando claro que vienen con todo para pelear por el título.

En otros frentes de esta quinta jornada, la JM Soccer Academy dio un golpe de autoridad al superar por 4-1 a Casa de Oración, en un encuentro donde la efectividad frente al arco fue la clave del éxito.

Los pequeños de la categoría U7 masculino también vieron acción. La Academia del Toro B se enfrentó al poderoso Costa del Este F.C., que se llevó la victoria con un contundente 6-0. Por su parte, en un duelo muy reñido, Yo Amo el Fútbol F.C. logró sumar puntos importantes tras vencer 2-1 a La Cantera F.C. Finalmente, el Plaza Amador sacó ventaja ante la Academia de Chilibre con un marcador de 4-1

El "jugador número 12" en las gradas

Más allá de lo que ocurrió en el rectángulo de juego, el espectáculo también estuvo en las tribunas. Padres y familiares llenaron las gradas, convirtiéndose en el motor de ánimo para los pequeños atletas. Entre aplausos, gritos de apoyo y un ambiente de sana convivencia, quedó demostrado que la Copa Nestlé ¡Qué Rico! es, ante todo, una gran fiesta para la familia.