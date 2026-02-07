Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 promueve un torneo basado en el respeto, la alegría y la convivencia

El campeonato refuerza su compromiso con un ambiente seguro, el juego limpio y la formación en valores dentro y fuera de la cancha

Panamá, ciudad de Panamá/La Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 se consolida como mucho más que un torneo deportivo, apostando por un modelo de competencia que prioriza el respeto, la alegría y la sana convivencia entre todos los participantes. Bajo el lema “Juntos hacemos de esta copa un torneo lleno de respeto y alegría”, la organización reafirma su compromiso con la formación integral y el bienestar de la comunidad deportiva.

Desde jugadores y entrenadores, hasta árbitros, familiares y público, la Copa hace un llamado a todos los actores involucrados a cumplir y promover las normas de convivencia, entendiendo que el fútbol es una herramienta de unión, aprendizaje y valores.

Uno de los pilares fundamentales del torneo es el respeto. Todos los participantes deben tratarse con cortesía y consideración, manteniendo una conducta adecuada en todo momento. No se aceptarán burlas, provocaciones ni agresiones físicas o verbales hacia jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, miembros de la organización o asistentes, reafirmando una política de cero tolerancia ante comportamientos inapropiados.

Asimismo, la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 trabaja activamente para garantizar un ambiente seguro, libre de violencia, presiones negativas o actitudes que pongan en riesgo la integridad de los participantes. El comité organizador se reserva el derecho de retirar de las instalaciones a cualquier persona cuyo comportamiento altere la tranquilidad, el orden o la seguridad del evento.

El buen comportamiento y la deportividad son también la base del campeonato. Se promueve el juego limpio, el respeto a las decisiones arbitrales, la celebración con humildad y una actitud ejemplar, independientemente del resultado en el marcador.

Con estas acciones, la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 reafirma su objetivo de construir un torneo donde el deporte sea sinónimo de valores, convivencia y alegría, fortaleciendo el impacto positivo del fútbol en niños, jóvenes y sus familias.