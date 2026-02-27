Todo listo para la gran final: Calendario y transmisión de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026
Sigue cada jugada de la final infantil: Programación de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 en TVMAX
Panamá, ciudad de Panamá/Transmisión Copa Nestlé ¡Qué Rico! Contenido: Sintoniza el canal de YouTube de TVMAX para vivir toda la intensidad de la Copa Nestlé ¡Qué Rico!. No te pierdas ni un solo gol, atajada o festejo, todo disponible para disfrutar desde la comodidad de tu casa.
El campo de juego se transforma en el escenario de una clausura inolvidable. Este fin de semana concluye la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026, una vibrante experiencia donde el dinamismo deportivo y el bienestar integral convergen. Es el momento de celebrar no solo los goles, sino el crecimiento de cada niño en su camino hacia una vida más saludable y activa.
Sábado 28 de febrero
2:00 PM15TCPCD Sociedad Panamá Este vs Academia San Miguelito
3:00 PM FOU9Sanchez Soccer Academy vs Familia Fútbol Club
FPU9Fortaleza FC vs Academia Costa del Este
4:00 PM U12F Clausura - Campeón Plata: Samuels Academy
5:00 PM TCOU11CD Sociedad Panamá Este vs Familia Fútbol Club
TCPU11Academia San Miguelito vs Academia Toro Blackburn
6:00 PMFPU7Acad. Plaza Amador vs Cantera
FCFBU7 Academia Toro Blackburn vs Academia Chilibre
7:00 PM FOU11Costa del Este vs Academia Diamantes
FPU11Villa Norma FC vs Deportivo Hijos de Dios
8:00 PM15FPAcademia Chilibre vs Plaza Amador
Domingo 1 de marzo
12:00 MD TCOU9 San Sebastián vs Academia Diamantes
FOU7 Costa del Este vs Yo Amo el Fútbol
TCPU9 CAI vs Acad. Plaza Amador
1:00 PM F010FJM Soccer Academy vs Samuels Academy
FP10F ADM FC vs Inter Panamá FC
2:00 PM F012F Inter Panamá FC vs ADM FC
3:00 PM Por definir Surfer Soccer Academy vs Academia Soccer 10 FC
4:00 PM TCOU13 Zona Roja FC vs Sanchez Soccer Academy
5:00 PMTCPU13Acad. Plaza Amador vs Dinamo AW
6:15 PM FOU13 Costa del Este vs Johao Academy