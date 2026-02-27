Decomisan más de una toneladas de drogas en la península de Azuero

En lo que va del año han decomisado 17.9 toneladas de droga en 15 operaciones según informó el Senan.

Al sur de Punta Mala, en la provincia de Los Santos, en una operación de patrullaje se dio con el decomiso de una embarcación que transportaba 1,163 paquetes de presunta sustancia ilícita y la aprehensión de cinco hombres, según reportó del Servicio Nacional Aeronaval.

En la operación, que desarrollaron las unidades del Senan, detectaron una nave con comportamiento sospechoso en el área. Luego de proceder a su inspección, fueron hallados varios sacos con presunta droga, lo que motivó la inmediata aprehensión de la tripulación y el aseguramiento de la embarcación.

De acuerdo con el informe oficial, al intentar remolcar la lancha, esta presentó una fisura en la proa que comprometía su flotabilidad.

Ante esta situación, se coordinó el traslado de la carga y de los detenidos hacia la Estación Aeronaval de Mensabé, siguiendo instrucciones de la Fiscalía de Drogas de Los Santos.

Las autoridades informaron que el procedimiento se realizó cumpliendo los protocolos de seguridad y custodia de evidencias, con el objetivo de garantizar el debido proceso.

En lo que va del año, el Servicio Nacional Aeronaval ha reportado la incautación de 17.9 toneladas de sustancias ilícitas, como resultado de 15 operaciones ejecutadas en distintos puntos del país.