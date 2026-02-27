Feria Internacional de David 2026 lista para presentar un evento con tradición, comercio, agroindustria y solidaridad

Los boletos ya están a la venta para quienes deseen asistir del 12 al 22 de marzo y formar parte de esta edición que promete romper récords de asistencia y participación.

Panamá/La Feria Internacional de David abrió oficialmente el telón de su versión número 69, que se desarrollará del 12 al 22 de marzo, con una propuesta que combina tradición, comercio, agroindustria y solidaridad.

Durante la presentación oficial, el presidente del patronato, Manuel Guerra, invitó a la ciudadanía a participar de una de las actividades más emblemáticas del occidente del país y anunció un atractivo que marcará esta edición.

“Un premio nunca antes visto por cortesía de la Danvivienda que es nuestro patrocinador oficial y tendremos en esta feria muchas actividades comerciales, agropecuarias, desfiles de la pollera blanca y muchas sorpresas para ustedes en 11 días que tenemos que resumirlos muy rápidamente, pero sí, solamente los invitamos a que nos visiten”, expresó.

Entre las novedades destaca una gran tómbola en la que los asistentes podrán ganar un terreno de 3,000 metros cuadrados en Boquete. Para participar, basta con adquirir el boleto en feriapase.com o comprar la entrada física, escanear el código QR y completar los datos.

La organización proyecta una masiva asistencia este año. “Esperamos 300 mil personas visitando la feria. Tenemos 500 expositores comerciales, tenemos alrededor de 400 expositores ganaderos, tenemos muchísimos expositores en el área agrícola y muchas actividades que pueden ver en nuestra página web y en nuestras redes sociales”, indicó Guerra.

Además de la actividad comercial y agropecuaria, esta edición incluirá por primera vez eventos y espectáculos de la Teletón 2030.

Danilo Pinto explicó que los días 13 y 14 de marzo, durante el primer fin de semana, se desarrollará un show gratuito dentro del recinto ferial.

“La Teletón 2030 ha trabajado en tiempo récord para brindarle a todo el pueblo chiricano y al área occidental del país una Teletón 2030 con talla internacional. Una garantía de que van a tener un buen show. Usted entra a la feria y totalmente gratis el show va a estar disponible para todo el público con un proyecto meta interesante y muy importante”, señaló.

El proyecto meta de este año busca fortalecer la atención de niños quemados, un problema que impacta a varias regiones del país.

“El 30% de los niños menores de 14 años quemados del país se atienden en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía. Este proyecto meta no solamente va a beneficiar a los niños chiricanos, sino también del área de Bocas del Toro, Comarca, Veraguas y parte de la zona sur de Costa Rica. Es la oportunidad de que usted se divierta en una feria con propósito y apoye también a la Teletón 2030”, destacó.

Con una combinación de tradición cultural, impulso económico y causa social, la Feria Internacional de David busca consolidarse como uno de los eventos más relevantes del calendario nacional.

Los boletos ya están a la venta para quienes deseen asistir del 12 al 22 de marzo y formar parte de esta edición que promete romper récords de asistencia y participación.

Con información de Luis Jesús Mendoza.