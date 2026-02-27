Béisbol Juvenil 2026 final Panamá Oeste vs Chiriquí | Conoce a los abridores para el juego 3 de la final

Sintoniza el tercer partido de la serie entre Panamá Oeste y Herrera, hoy a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros entra en un momento determinante. Con la serie al mejor de siete partidos inclinada 2-0 a favor de Panamá Oeste, el tercer capítulo se disputará esta noche en el imponente Estadio Kenny Serracín, fortín de los chiricanos, desde las 7:00 p.m.

Después de dos golpes contundentes como visitante, la tropa del Oeste buscará dar un paso casi definitivo hacia el título, mientras que Chiriquí intentará reaccionar ante su público para meterse nuevamente en la pelea.

Duelo de abridores: Castillo vs Flores

Para este Juego 3, los estrategas ya movieron sus fichas desde el montículo.

🔹 Abdiel Castillo (ERA 5.81 en semifinales) será el encargado de abrir por Panamá Oeste, novena que ha mostrado solidez en todas sus líneas durante los dos primeros encuentros. Castillo tendrá la misión de mantener el dominio y silenciar una ofensiva chiricana que necesita despertar con urgencia.

🔹 Por su parte, Jaffet Flores (ERA 2.22 en semifinales) asumirá la responsabilidad por Chiriquí, en un partido que puede marcar el rumbo emocional de la serie. Los chiricanos confían en que su abridor pueda frenar el poder ofensivo rival y devolverle la confianza a la afición en David.

El ambiente promete ser intenso en el Kenny Serracín, donde históricamente el respaldo del público ha sido un factor determinante en finales nacionales.

Así marcha la serie final

Martes 24 de febrero de 2026 : Chiriquí 2-4 Panamá Oeste

: Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0)

Miércoles 25 de febrero de 2026 : Chiriquí 1-18 Panamá Oeste

: Chiriquí 1-18 Panamá Oeste (Finalizado en 7 episodios / Panamá Oeste lidera la serie 2-0)

El segundo partido dejó claro el poder ofensivo del Oeste, que castigó sin piedad y acortó el juego por abultamiento de carreras.

Calendario de la serie

Viernes 27 de febrero de 2026 : Panamá Oeste vs Chiriquí

: Panamá Oeste vs Chiriquí 📍 Estadio Kenny Serracín – 7:00 p.m. (Transmite TVMAX)

Sábado 28 de febrero de 2026 : Panamá Oeste vs Chiriquí

: Panamá Oeste vs Chiriquí 📍 Estadio Kenny Serracín – 7:00 p.m.

Lunes 2 de marzo de 2026 : Panamá Oeste vs Chiriquí

: Panamá Oeste vs Chiriquí 📍 Estadio Rod Carew – 7:00 p.m.*

Martes 3 de marzo de 2026 : Chiriquí vs Panamá Oeste

: Chiriquí vs Panamá Oeste 📍 Estadio Rod Carew – 7:00 p.m.*

Miércoles 4 de marzo de 2026 : Chiriquí vs Panamá Oeste

: Chiriquí vs Panamá Oeste 📍 Estadio Rod Carew – 7:00 p.m.*

*En caso de ser necesario.

Con la serie 2-0, el Juego 3 podría marcar un antes y un después en esta final juvenil. ¿Podrá Chiriquí defender su casa o seguirá Panamá Oeste firme rumbo al campeonato? El diamante en David tendrá la respuesta.

