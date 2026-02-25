Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: Alineaciones confirmadas para el juego 2 de la serie final

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.

Panamá/La acción en la serie final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, que protagonizan Chiriquí y Panamá Oeste, continúa este miércoles con el segundo partido que se realiza en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Después de que los 'Vaqueros' de Oeste ganaron el primer juego, el elenco chiricano busca imponerse en este encuentro para llevar la serie empatada a su casa, el estadio Kenny Serracín de David, donde se disputarán el tercer y cuarto encuentro.

Para el conjunto del 'West' la consigna es una; vencer y tener una ventaja más cómoda para afrontar los próximos encuentros en el terreno chiricano.

Las alineaciones han sido confirmadas y son las siguientes:

Chiriquí

Joans Montenegro (LF) Samir Caballero (DH) Henry Pinzón (CF) Abdiel Hernández (1B) Alexis Quintero (C) Hilder Miranda (RF) Daffir Núñez (3B) Leiner Martínez (SS) Edwin Gómez (2B)

Lanzador abridor: Manuel Bustavino

Panamá Oeste

Maikel Nieto (SS) Mildner Nieto (2B) Luis Aranda (C) Luis Atencio (1B) Michael Worthington (DH) Edward Delgado (RF) Juan Caballero (CF) Danel Long (LF) Osvaldo Cuevas (3B)

Lanzador abridor: Joshua Martínez