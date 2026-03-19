Clima en Panamá: Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país este jueves

En la vertiente del Caribe, el pronóstico indica lluvias aisladas en horas de la mañana en provincias como Bocas del Toro y Colón. Para la tarde, se esperan aguaceros dispersos de intensidad moderada a fuerte, con actividad eléctrica en Bocas del Toro y áreas de la Comarca Ngäbe-Buglé.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) prevé para este jueves 19 de marzo condiciones variables en el país, con lluvias aisladas en horas de la mañana y aguaceros acompañados de actividad eléctrica durante la tarde y la noche, principalmente en regiones del Caribe y sectores del Pacífico.

En la vertiente del Caribe, el pronóstico indica lluvias aisladas en horas de la mañana en provincias como Bocas del Toro y Colón. Para la tarde, se esperan aguaceros dispersos de intensidad moderada a fuerte, con actividad eléctrica en Bocas del Toro y áreas de la Comarca Ngäbe-Buglé.

También se prevén precipitaciones aisladas en el norte de Veraguas, Costa Arriba de Colón y la Comarca Guna Yala. Durante la noche, las lluvias podrían extenderse de forma dispersa desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón.

En la vertiente del Pacífico, se anticipan lluvias aisladas en la mañana en el golfo de Chiriquí, junto con incremento de la nubosidad en la península de Azuero y la provincia de Chiriquí. Para la tarde, el panorama será más inestable, con aguaceros dispersos entre moderados y fuertes acompañados de actividad eléctrica en Chiriquí. Asimismo, se esperan lluvias aisladas, pero intensas, en el centro y sur de Veraguas, así como en sectores de Azuero, Panamá y Darién.

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En horas de la noche, continuarán las lluvias entre aisladas y dispersas en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí. En cuanto a las temperaturas, el Imhpa estima máximas entre los 18 °C y 23 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre los 30 °C y 36 °C.

Durante la mañana predominarán vientos variables con velocidades inferiores a 15 km/h. Sin embargo, en la tarde y noche se prevé un cambio en el patrón de circulación. En la vertiente del Caribe, norte de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién, se registrarán vientos del oeste al noroeste con velocidades de hasta 25 km/h. En el resto del país, los vientos serán del sureste al suroeste con intensidades similares.

En el mar Caribe se esperan olas con alturas entre 0.7 y 1.3 metros y periodos de entre 6 y 9 segundos. En el océano Pacífico, el oleaje oscilará entre 0.4 y 1.3 metros, con periodos más largos, de entre 12 y 17 segundos. Aunque las condiciones se mantienen generalmente estables, las autoridades recomiendan precaución, especialmente en el Pacífico.

El informe también advierte que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán valores entre 8 y 12, ubicándose en niveles de riesgo muy alto a extremo en todo el país. Asimismo, se mantiene la probabilidad de incremento en el nivel de los ríos debido a las lluvias previstas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de vigilancia y seguir las medidas de prevención.