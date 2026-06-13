¿Qué hay en los lodos de Juan Díaz? Científicos panameños descifran su microbioma

Investigadores de la UTP lograron identificar por primera vez el perfil microbiológico de los lodos de la PTAR de Juan Díaz mediante metagenómica.

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Sabía que dentro de los lodos que produce la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Juan Díaz, distrito de Panamá, vive una comunidad de microorganismos capaz de generar biogás y, quizás, abonos orgánicos para el agro panameño? Un equipo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) acaba de descifrar su identidad. Con el apoyo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP), los investigadores presentaron los resultados de un proyecto que contribuirá al aprovechamiento sostenible de esos lodos.

El estudio, titulado “Caracterización molecular de los microorganismos implicados en las etapas del proceso de codigestión anaeróbica de sustratos orgánicos”, fue liderado por los doctores Miryam Venegas-Anaya y Euclides Deago, del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH-UTP). Contó con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

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“El objetivo fue identificar el perfil de la población microbiológica presente en el proceso de digestión de los lodos de la PTAR de Juan Díaz mediante la metagenómica”, explicó la Dra. Venegas, también investigadora asociada al CEMCIT AIP. En Panamá, esos lodos digeridos ya se emplean para generar biogás, pero faltaba comprender mejor su diversidad microbiana. El Dr. Deago recordó que su grupo BioES había estudiado las características fisicoquímicas y el potencial de metano, “pero aún era necesario conocer los microorganismos y los productos intermedios. La metagenómica nos permitió avanzar en ese conocimiento”.

La investigación arrancó con la recolección de muestras de lodos digeridos de la PTAR de Juan Díaz, que luego se sometieron a ensayos de codigestión anaeróbica. Tras extraer el ADN genómico, los científicos aplicaron la técnica de ‘metabarcoding’ para identificar organismos a nivel de género y especie, e incluso conocer algunas de sus funciones metabólicas.

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Entre los principales hallazgos está la creación de un banco de ADN ecológico de los microorganismos presentes en las distintas etapas del proceso. Además, se lograron identificar potenciales bioindicadores asociados a una mayor eficiencia en la codigestión.

A futuro, los investigadores esperan que esta información ayude a fortalecer la norma COPANIT 47-2000, que regula la disposición de lodos en el país, y a desarrollar subproductos inocuos como abonos orgánicos para uso agroindustrial. También prevén avanzar en el aislamiento de cepas microbianas de interés biotecnológico.