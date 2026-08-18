Clima en Panamá: Lluvias y posibles tormentas se esperan este martes en varias regiones

Las temperaturas máximas oscilarán entre 26 °C y 32 °C, con los valores más elevados en las zonas urbanas y de baja altitud. En las áreas montañosas, las mínimas podrían descender hasta los 12 °C.

Onda tropical No. 35 continuará en el país / TVN

Panamá/Aguaceros aislados y tronadas ocasionales se registrarán durante la tarde y la noche de este martes en sectores de las vertientes del Pacífico y el Caribe, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En el Pacífico, las lluvias de la tarde se concentrarán en Chiriquí, el sur de Veraguas, Los Santos, Herrera y Panamá Norte. Para la noche podrían presentarse nuevos episodios lluviosos en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, Herrera, la cordillera de Coclé y sectores de Panamá Metro, Norte y Este.

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En la vertiente del Caribe se esperan lluvias con tronadas ocasionales durante la tarde en Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. Las precipitaciones continuarán de manera intermitente en horas de la noche, principalmente en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 26 °C y 32 °C, con los valores más elevados en las zonas urbanas y de baja altitud. En las áreas montañosas, las mínimas podrían descender hasta los 12 °C.

En el Pacífico se mantendrán condiciones marítimas favorables, con olas de entre 0.80 y 1.20 metros. En el Caribe, el mar estará ligeramente agitado en el occidente y centro, con olas de hasta 2 metros, por lo que se recomienda precaución durante las actividades marítimas y costeras.

También se prevén índices de radiación ultravioleta de entre 6 y 10, correspondientes a niveles de moderados a muy altos. Se recomienda seguir las medidas establecidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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