Sinaproc eleva a alerta amarilla zonas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé por lluvias

Las lluvias podrían generar incrementos rápidos en los caudales de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y deslizamientos.

Bocas del Toro/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró este lunes 17 de agosto, a partir de las 3:00 p.m., alerta amarilla en varios sectores de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y otras afectaciones asociadas a las condiciones meteorológicas.

La medida responde al escenario previsto por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que mantiene un pronóstico de lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para los próximos días.

De acuerdo con Sinaproc, entre el 17 y el 22 de agosto se esperan condiciones variables en el país, con una primera fase de mayor inestabilidad entre el 17 y 19 de agosto asociada al paso de una onda tropical. Las lluvias podrían generar incrementos rápidos en los caudales de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y deslizamientos.

La situación adquiere especial relevancia en Bocas del Toro, donde persiste una alta saturación de los suelos. Además, Sinaproc mantiene vigilancia sobre el comportamiento de los ríos Sixaola y Changuinola, cuyos niveles han registrado incrementos y podrían generar desbordamientos en sectores bajos y cercanos a sus áreas de influencia.

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La alerta amarilla comprende la provincia de Bocas del Toro, específicamente Changuinola, Almirante, Chiriquí Grande y Bocas del Toro, además de sectores de la comarca Ngäbe-Buglé como Kusapín, Kankintú y Jirondai. También se incluye la comarca Naso Tjër Di.

Mientras tanto, el resto del territorio nacional permanece bajo alerta verde ante la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y otros eventos asociados.

La entidad solicitó a las instituciones mantener un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, reforzar sus capacidades operativas, mantener personal disponible y evaluar las condiciones de las comunidades y sectores más vulnerables.