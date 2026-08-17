Intensas lluvias dejan 702 viviendas afectadas y 98 personas albergadas en Bocas del Toro

El Sinaproc contabiliza 1,154 personas afectadas, 21 evacuadas y 711 eventos atendidos en Changuinola, Chiriquí Grande y Almirante.

Bocas del Toro/Las lluvias registradas en Bocas del Toro han dejado 702 viviendas afectadas por inundaciones y 98 personas albergadas, de acuerdo con el balance del Centro de Operaciones de Emergencias Provincial (COEP), según datos oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las personas albergadas permanecen en tres centros habilitados: la Escuela Puente Blanco, la Escuela Mariano Tomás de La Mesa y la Escuela de California, ubicada en Finca 51. El reporte también contabiliza 21 evacuados, 1,154 afectados y 702 personas evaluadas.

Las principales afectaciones se concentran en los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande y Almirante, debido a inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y crecidas de quebradas.

Entre las comunidades afectadas se encuentran Finca 4, Barranco Medio, Deborah, La Mesa, Puente Blanco, El Silencio, La Gloria, Loma Bonita, Las 30, Las Tablas, Las Delicias y Cauchero.

En las residencias evaluadas no se reportaron daños ocasionados por deslizamientos ni colapsos estructurales.

El COEP también contabiliza cinco deslizamientos de tierra, dos árboles caídos y dos rescates, para un total de 711 eventos atendidos durante el periodo evaluado.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo permanente y la coordinación con las entidades que integran el COEP para atender los incidentes y las necesidades de las comunidades.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas coordina la atención de las emergencias viales ocasionadas por deslizamientos, obstrucciones y desbordamientos de ríos y quebradas. Para estas labores se mantienen equipos de trabajo y maquinaria pesada en las zonas afectadas.