UTP inaugura laboratorio de paneles solares para fortalecer formación en energías renovables

La apertura del laboratorio se realizó en días pasados y estuvo acompañada de la presentación de la “Guía Práctica para la Instalación e Inspección de Paneles Fotovoltaicos y Estación Meteorológica”.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (Cinemi) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) inauguró su primer Laboratorio de Paneles Solares Fotovoltaicos, una iniciativa orientada a fortalecer la formación académica y técnica de los estudiantes en el área de energías renovables.

La apertura del laboratorio se realizó en días pasados y estuvo acompañada de la presentación de la “Guía Práctica para la Instalación e Inspección de Paneles Fotovoltaicos y Estación Meteorológica”, documento desarrollado como apoyo para docentes, investigadores, técnicos y estudiantes vinculados al estudio de sistemas solares y variables climáticas.

Según informó el Cinemi, este nuevo espacio permitirá inicialmente la realización de diez prácticas especializadas, enfocadas en el aprendizaje experimental y en la aplicación de conocimientos relacionados con el sector energético.

El laboratorio busca responder a las necesidades actuales de formación en tecnologías limpias y sistemas de generación renovable, un campo que ha ganado relevancia en medio del crecimiento de proyectos de energía sostenible en Panamá y la región.

La guía técnica presentada durante el evento aborda aspectos relacionados con la instalación, inspección y análisis de sistemas fotovoltaicos, así como el monitoreo de condiciones climáticas asociadas a su funcionamiento.

El equipo responsable de este trabajo está integrado por Carlos Reales, autor principal del documento, junto a Luis Mogollón, José Atencio y el estudiante de Ingeniería Mecánica Federico Raby.

Durante la actividad también se realizó una demostración práctica del material desarrollado y un análisis de parámetros climáticos en campo mediante la estación meteorológica Vantage Pro-2, utilizada para recopilar datos ambientales relevantes para el funcionamiento de sistemas fotovoltaicos.