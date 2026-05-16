Tragedia: Naufragio de embarcación en Puerto Caimito deja un muerto; capitán se mantiene desaparecido

De acuerdo con diversos informes, se presume que en la nave viajaban al menos 12 tripulantes.

La Chorrera, Panamá Oeste/Una embarcación naufragó la mañana de este sábado 16 de mayo en el sector de Puerto Caimito, en la provincia de Panamá Oeste, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y dos desaparecidas.

De acuerdo con los primeros reportes, en la nave viajaban al menos 12 tripulantes al momento del incidente. El Servicio Nacional Aeronaval informó que varias personas fueron rescatadas con vida tras el hundimiento.

Posteriormente, la Autoridad Marítima de Panamá identificó la embarcación como la “Anchovetas II” y detalló que el siniestro ocurrió a unas cuatro millas náuticas al sureste de Puerto Caimito.

Según el reporte oficial, ocho personas fueron rescatadas con vida, mientras que se confirmó el fallecimiento de una. Además, continúan las labores de búsqueda para localizar a otras dos personas reportadas como desaparecidas.

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En el operativo participan unidades navales y equipos de buzos, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y otras entidades de emergencia desplegadas en el área del accidente marítimo. La AMP informó además que, hasta el momento, no se ha detectado contaminación en la zona donde ocurrió el naufragio.

La entidad indicó que ya inició una investigación técnica para determinar las causas del siniestro, conforme a las disposiciones establecidas en el Código de Investigación de Siniestros Marítimos de la Organización Marítima Internacional.

Las autoridades señalaron que continuarán brindando información a medida que avancen las operaciones de búsqueda y las investigaciones relacionadas con este caso.

Con información de Yiniva Caballero