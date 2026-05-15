ASEP advierte sanciones por venta ilegal de equipos IPTV con contenido no autorizado

Las autoridades informaron que se desarrollarán operativos para verificar que este tipo de prácticas no continúe realizándose en el país, advirtiendo que quienes ofrezcan estos servicios de manera ilegal podrán enfrentar sanciones.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) anunció una resolución dirigida a personas y empresas que comercializan servicios o equipos receptores de IPTV en Panamá, con el objetivo de combatir la distribución ilegal de contenido televisivo.

La medida establece que estos dispositivos no podrán venderse con aplicaciones instaladas que permitan acceder a canales de televisión o contenidos audiovisuales sin la debida autorización de los propietarios de dichos contenidos.

Las autoridades informaron que también se desarrollarán operativos para verificar que este tipo de prácticas no continúe realizándose en el país, advirtiendo que quienes ofrezcan estos servicios de manera ilegal podrán enfrentar sanciones.

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Según explicó Noel Smith, subdirector de Radio y Televisión de la ASEP, el consumo de contenidos sin autorización constituye un acto de piratería y afecta tanto a los usuarios como a la libre competencia dentro del sector de telecomunicaciones y televisión.

Smith indicó además que la resolución cuenta con el concepto favorable de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), debido al impacto que este tipo de actividades genera en los servicios legales de radio y televisión.

La normativa también establece que los comercios deberán limitar el soporte técnico únicamente a aplicaciones y plataformas que provengan de proveedores autorizados para distribuir el contenido.

Asimismo, se contempla que los proveedores puedan deshabilitar, mediante sus sistemas, aplicaciones instaladas en equipos comercializados por establecimientos que incumplan las disposiciones establecidas en la resolución.

Con información de Jocelyn Mosquera