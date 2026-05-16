Epidemia de ébola azota República Democrática del Congo y deja un muerto en Uganda

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, agencia sanitaria de la Unión Africana con sede en Adís Abeba, declararon el viernes un nuevo brote de ébola en RDC.

Kinshasa, República Democrática del Congo/El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) habría ya causado 80 muertes, según cifras comunicadas el sábado, y también un deceso en Uganda.

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, agencia sanitaria de la Unión Africana con sede en Adís Abeba, declararon el viernes un nuevo brote de ébola en RDC. El balance indicaba entonces 65 fallecimientos probablemente vinculados al virus.

Hasta el momento "se notificaron 246 casos sospechosos y 80 muertes", según un comunicado del Ministerio de Salud congoleño difundido este sábado de madrugada.

Los análisis de laboratorio concluyeron que se trata de la cepa Bundibugyo del virus.

No existe vacuna contra esta variante ni tampoco "tratamiento específico", recordó este sábado en rueda de prensa el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba.

"Con esta cepa, la tasa de letalidad es muy importante, puede alcanzar el 50%", señaló el ministro.

El último episodio de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, declarado en agosto de 2025 en el centro del país y contenido en diciembre, dejó al menos 34 muertos.

La epidemia más mortífera en República Democrática del Congo causó cerca de 2.300 fallecidos entre 3.500 enfermos entre 2018 y 2020.

La transmisión del virus entre humanos se produce a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida. Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de los síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.

En RDC, hasta ahora solo se pudieron realizar pocas pruebas de laboratorio en la capital, Kinshasa.

Pero según los primeros resultados, con ocho casos confirmados de ébola entre trece muestras analizadas y un elevado número de casos sospechosos, la epidemia parece propagarse rápidamente.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Uganda informó el viernes de la muerte, a causa del virus, de un congoleño de 59 años el jueves en un hospital de Kampala, la capital.

No obstante, el ministerio subrayó que por ahora no se registró ningún "caso local".