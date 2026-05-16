Israel afirma haber matado al líder del brazo armado de Hamás

Desde que ese día más de 1.200 personas murieran del lado israelí a manos de combatientes de Hamás, el ejército y los servicios de inteligencia israelíes llevan a cabo una campaña contra los líderes políticos y los comandantes militares de alto rango del grupo en Gaza y en toda la región.

Jerusalén/Israel afirmó haber matado al jefe del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás, presentado como uno de los arquitectos de las masacres del 7 de octubre de 2023.

Desde que ese día más de 1.200 personas murieran del lado israelí a manos de combatientes de Hamás, el ejército y los servicios de inteligencia israelíes llevan a cabo una campaña contra los líderes políticos y los comandantes militares de alto rango del grupo en Gaza y en toda la región. El viernes, las fuerzas armadas israelíes afirmaron haber llevado a cabo un ataque aéreo en Gaza contra Al Hadad y el sábado confirmaron su muerte.

"El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer [viernes], en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado", indicaron. Minutos después, dos responsables de Hamás confirmaron a AFP la muerte de su dirigente.

"Ezedin Al Hadad fue asesinado ayer en un ataque israelí contra un departamento y un vehículo civil en Ciudad de Gaza", dijo un alto cargo de Hamás. Un integrante del brazo armado del movimiento corroboró el fallecimiento. Al Hadad fue abatido junto a su esposa y su hija, según otra fuente de Hamás.

En fotografías de la AFP se ve a varias personas portando el cuerpo de Al Hadad envuelto en una bandera de Hamás, en una camilla desde las ruinas de un edificio. Luego fue llevado a una mezquita, donde se realizó una oración, antes de que sus allegados pasearan el ferétro por las calles antes del entierro.

El ejército israelí lo acusa de ser "uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre" de 2023 y lo responsabiliza del secuestro de civiles y soldados israelíes aquel día.

Hamás tomó un total de 251 rehenes. "Al Hadad dirigió el sistema de cautiverio de rehenes de Hamás y se rodeó de rehenes en un intento de evitar que lo liquidaran", afirma el ejército israelí.

Un "logro importante"

El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, el teniente coronel Eyal Zamir, calificó su muerte de "logro operativo importante".

"En cada conversación que tuve con los rehenes que regresaron, el nombre del architerrorista Ezedin Al Hadad (...) surgió una y otra vez", afirmó Zamir en un comunicado.

"Hoy hemos logrado eliminarlo. Las FDI seguirán persiguiendo a nuestros enemigos, atacándolos y responsabilizando a todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre", añadió.

El ataque desató una guerra, en la que la campaña de represalia israelí devastó la Franja de Gaza, donde sobreviven más de dos millones de palestinos, y mató a más de 72.000 personas, según el Ministerio de Salud del territorio, que opera bajo autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Desde que estalló la guerra Israel afirma haber liquidado a varios líderes de Hamás, incluido Yahya Sinuar, considerado como uno de los cerebros de la matanza del 7 de octubre.

También a Ismail Haniyeh, jefe político del movimiento, en un ataque en Teherán en julio de 2024; así como a Mohamed Deif, un comandante del brazo armado de Hamás y otro arquitecto clave de la masacre del 7 de octubre.

Los ataques israelíes también han tenido como blanco a miembros de Hamás en Líbano, así como a comandantes del movimiento proiraní Hezbolá, aliado del grupo, incluido su líder Hasán Nasralá, asesinado en Beirut.

Nacido en 1970, Al Hadad asumió el mando del brazo armado en mayo del año pasado, indicó una fuente de Hamás a la AFP. Anteriormente había sobrevivido a seis intentos de asesinato por parte de Israel, añadió.

También fue uno de los fundadores del servicio de seguridad de Hamás y supervisó los intercambios de prisioneros, incluidos los realizados en el marco del alto el fuego alcanzado en octubre del año pasado.

A pesar de la entrada en vigor en octubre de un alto el fuego entre Hamás e Israel, Gaza sigue sumida en una espiral de violencia y ambas partes se acusan de violar la tregua.

Al menos 856 palestinos han muerto desde que comenzó la tregua, según el Ministerio de Salud del territorio. Durante el mismo período, el ejército israelí dio cuenta de cinco soldados muertos en Gaza.