Israel ataca de nuevo el sur de Líbano tras el rechazo de Hezbolá a una tregua

Este frente de conflicto ha complicado las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán exige que cualquier acuerdo incluya un alto el fuego total en Líbano, mientras que las diferencias sobre el tema también han generado tensiones entre Estados Unidos e Israel.

Israel lanzó nuevos ataques este viernes contra el sur de Líbano y emitió órdenes de evacuación en varias localidades de la zona, después de que el movimiento proiraní Hezbolá rechazara un acuerdo de alto el fuego.

Líbano quedó involucrado en el conflicto regional el pasado 2 de marzo, en el contexto de la guerra en Oriente Medio desencadenada tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. Hezbolá aseguró haber atacado territorio israelí en solidaridad por la muerte del líder supremo iraní.

Según el Ministerio de Salud libanés, los bombardeos israelíes han dejado al menos 3.526 muertos desde marzo. Del lado israelí, han fallecido 27 soldados y un contratista civil.

Este frente de conflicto ha complicado las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán exige que cualquier acuerdo incluya un alto el fuego total en Líbano, mientras que las diferencias sobre el tema también han generado tensiones entre Estados Unidos e Israel.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump criticó duramente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien calificó de "completamente loco" por amenazar con bombardear Beirut y poner en riesgo las negociaciones con Irán.

Tras dos jornadas de conversaciones en Washington, representantes israelíes y del Gobierno libanés anunciaron un acuerdo de alto el fuego.

Sin embargo, Hezbolá rechazó el pacto, exigiendo un cese integral de las hostilidades y la retirada total de las tropas israelíes del sur de Líbano.

Desde el inicio de la guerra con Irán, Israel ha llevado a cabo su incursión más profunda en territorio libanés en más de dos décadas.

Nuevas órdenes de evacuación

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, advirtió este viernes a los residentes de varias localidades del sur de Líbano —consideradas bastiones históricos de Hezbolá— que abandonaran la zona.

"¡Cualquiera que esté cerca de operativos de Hezbolá, sus instalaciones o sus armas pone en peligro su vida!", escribió Adraee en la red social X.

La agencia oficial de noticias libanesa NNA informó sobre desplazamientos masivos de población en varias aldeas afectadas por las advertencias israelíes y reportó ataques contra algunas de ellas.

"Libertad para matar"

Durante la noche, ataques israelíes dejaron siete muertos en la ciudad costera de Tiro, según una fuente de la Defensa Civil libanesa citada por AFP.

Cuatro de las víctimas murieron cerca del hospital Jabal Amel y otras tres en una zona residencial.

"Me encontraba en la habitación del hospital de mi madre cuando ocurrió una fuerte explosión. Ya había escapado milagrosamente del primer ataque el lunes, cuando ella estaba en cuidados intensivos", relató a AFP Marwan Ghorayeb, un jubilado de las fuerzas de seguridad.

"Mi casa en el pueblo fue destruida, mi casa en Tiro también. No nos queda más que la ropa que llevamos puesta", añadió.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó el jueves el acuerdo anunciado por representantes israelíes y libaneses en Washington, el cual contemplaba el cese de los ataques del grupo contra Israel.

"El alto el fuego debe ser global (...) sin que el enemigo israelí tenga libertad para matar", declaró Qasem.

Además, instó al Gobierno libanés a poner fin a lo que calificó como "la farsa y la humillación de las llamadas conversaciones directas" con Israel.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que las fuerzas armadas continuarán con sus operaciones militares.

"El Ejército continuará con sus operaciones aéreas y terrestres mientras sigue desmantelando la infraestructura terrorista", afirmó.

Katz también sostuvo que Israel mantiene la "libertad" de atacar Beirut si Hezbolá continúa lanzando ofensivas contra comunidades israelíes.

La ONU duplica su llamado de ayuda

Ante el deterioro de la situación humanitaria, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) duplicó este viernes su petición de fondos para atender la crisis en Líbano, elevándola a 640 millones de dólares.

"Los desplazamientos repetidos, la insuficiente capacidad de alojamiento y las limitadas perspectivas de un retorno seguro agravan la vulnerabilidad de la población", advirtió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).