Israel ordena ataques en el sur de Beirut y la ONU prepara reunión de emergencia

La ofensiva israelí contra su vecino del norte se produce en paralelo a las negociaciones de Estados Unidos con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Tras invadir el sur de Líbano y arrasar varias localidades, Israel ordenó este lunes bombardear la periferia de Beirut, bastión de Hezbolá, a la espera de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

La sesión del máximo órgano de seguridad de la ONU fue convocada a petición de Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, afirmó que "nada justifica la gran escalada en curso en el sur de Líbano".

La ofensiva israelí contra su vecino del norte se produce en paralelo a las negociaciones de Estados Unidos con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Teherán reiteró el lunes que cualquier acuerdo con Washington dependerá precisamente de la implementación de un alto el fuego efectivo en el Líbano.

Líbano e Israel acordaron una tregua el 17 de abril, pero nunca llegó a respetarse. Israel afirma que su ofensiva busca "aplastar" a Hezbolá, que, como aliado de Irán, reabrió las hostilidades el 2 de marzo en solidaridad con Teherán, blanco de la campaña israeloestadounidense.

En los últimos días, el ejército israelí ha avanzado en su invasión del sur de Líbano mientras mantiene sus bombardeos aéreos. Varias localidades de la zona fueron arrasadas, tal como han denunciado habitantes y evidencian imágenes satelitales y fotografías de AFP.

La semana pasada, las fuerzas armadas israelíes declararon zona de combate todo el territorio libanés situado al sur del río Zahrani, ubicado a unos 40 kilómetros de la frontera entre ambos países.

Esta barrera natural se encuentra más al norte que el río Litani, que las tropas israelíes cruzaron, según confirmó el viernes el primer ministro Benjamín Netanyahu.

El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció este lunes que el objetivo es establecer en el área del río Litani una "zona bajo control de seguridad del ejército, libre de armas y de terroristas".

Por su parte, Hezbolá continúa lanzando ataques con drones contra posiciones israelíes tanto en el sur de Líbano como en el norte de Israel.

"Pánico general"

Ante lo que describieron como "repetidas violaciones del alto el fuego" por parte de Hezbolá, Netanyahu y Katz ordenaron este lunes ataques contra objetivos del grupo en la periferia sur de Beirut, según un comunicado oficial.

Hezbolá mantiene una fuerte presencia en los barrios meridionales de la capital libanesa, así como en el sur y el este del país.

Tras el anuncio, periodistas de AFP observaron a cientos de familias abandonar la periferia sur, a pie, en motocicletas y vehículos.

"Nos fuimos de inmediato", contó un joven de 24 años identificado como Hadi. Las declaraciones israelíes "provocaron un pánico general", afirmó.

El domingo, Israel reivindicó la toma de la estratégica fortaleza de Beaufort, en el sur de Líbano, calificándola como "un giro decisivo" en las operaciones militares.

La fortaleza está situada sobre una elevación rocosa que domina amplias zonas del sur de Líbano y parte del norte de Israel.

El lugar posee una dimensión estratégica y simbólica, ya que sirvió como base a las fuerzas israelíes durante las dos décadas de ocupación del sur de Líbano, finalizadas en el año 2000 bajo la presión de Hezbolá.

Además, su captura abre el camino para un eventual avance israelí hacia la región de Nabatiyeh, más al norte.

"Plan claro"

El ejército israelí también ordenó este lunes la evacuación de nueve aldeas en las regiones de Sidón y Jezzine, en el sur del país.

En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre las negociaciones de paz entre ambos países, informó un funcionario estadounidense.

"Para hacer avanzar este diálogo, Estados Unidos propuso un plan claro: Hezbolá debe poner fin a todos sus ataques contra Israel. A su vez, Israel se abstendrá de toda escalada en Beirut", declaró el funcionario bajo condición de anonimato.

Una nueva ronda de conversaciones entre Líbano e Israel —países que no mantienen relaciones diplomáticas— está prevista para este martes y miércoles en Washington.

Desde el inicio de la guerra, el 2 de marzo, más de 3,412 personas han muerto en Líbano y más de un millón han sido desplazadas, según las autoridades libanesas.

Del lado israelí, el balance asciende a 26 fallecidos, tras la muerte de otro soldado este lunes.