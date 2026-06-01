Retiran una de las acusaciones contra el hermano del presidente del Gobierno español

Se le juzga junto a otras diez personas por haber recibido presuntamente un trato de favor para hacerse con un trabajo creado a medida para él, el de coordinador de conservatorios de Badajoz, que luego se transformó en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de esta provincia.

El tribunal que juzga al hermano del presidente del Gobierno español por haber recibido presuntamente un trato de favor para conseguir un cargo público retiró este lunes del juicio uno de los delitos que se le imputaba por haber prescrito.

"Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal" en 2017, anunció el juez del tribunal de Badajoz, Extremadura, en la segunda sesión del juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

El juez, que de este modo resolvió favorablemente una petición de la defensa de Sánchez, aclaró que se trataba de un delito con "una pena leve".

Compositor y director de orquesta con formación y escenarios profesionales en San Petersburgo, Toulouse, Tokio y Madrid, David es menor que Pedro Sánchez y su único hermano.

Se le juzga junto a otras diez personas por haber recibido presuntamente un trato de favor para hacerse con un trabajo creado a medida para él, el de coordinador de conservatorios de Badajoz, que luego se transformó en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de esta provincia.

Por ello, se le imputan los "presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias".

Las presuntas maniobras para crear el puesto se iniciaron en 2016, antes de que Pedro Sánchez, de 54 años, accediera a la presidencia del Gobierno en 2018 tras una moción de censura. Su hermano David estuvo en el cargo al menos hasta principios de 2025.

Para Pedro Sánchez, que ha descartado adelantar las elecciones generales, previstas en 2027, el caso de su hermano es otro quebradero de cabeza.

Se une al de los dos hombres claves en su ascenso al poder en 2018, que han sido o serán juzgados por casos de corrupción (Santos Cerdán y José Luis Ábalos), y al de su esposa Begoña, que está cerca del banquillo de los acusados como sospechosa de tráfico de influencias.

Además, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una gran figura del socialismo y aliado político de Sánchez, fue imputado hace dos semanas por tráfico de influencias a cambio de mordidas.