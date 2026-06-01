Suecia pide a los padres que dejen sus teléfonos para dar ejemplo a sus hijos

La Agencia de Salud Pública de Suecia pidió el lunes a los padres que guarden sus teléfonos móviles cuando estén con sus hijos para dar ejemplo y fomentar "hábitos saludables".

"Guarde el teléfono cuando esté con su hijo. Úselo solo si es necesario o cuando lo esté usando junto a él", declaró la autoridad sanitaria en un comunicado.

También animó a los padres a desarrollar "hábitos saludables con las pantallas para ustedes mismos", agregando que esto influiría en los hábitos de los niños.

Según la agencia, los estudios demuestran que el uso de pantallas por parte de los padres puede afectar negativamente a sus interacciones con los hijos, y que los niños de padres que usan mucho las pantallas tienen más probabilidades de desarrollar hábitos similares.

Además, recomienda a los padres adoptar "zonas libres de pantallas", como las que ya se recomiendan para los niños, por ejemplo en el dormitorio o en la mesa del comedor.

"Los niños no solo se ven afectados por lo que los adultos dicen, sino también por lo que los adultos hacen", dijo Helena Frielingsdorf, una psiquiatra de la agencia, en un comunicado.