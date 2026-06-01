Macron alaba los 'esfuerzos decididos' de Trump para lograr un acuerdo con Irán

El presidente francés, Emmanuel Macron, conversó el domingo por la noche con su par estadounidense, Donald Trump, de quien saludó sus "esfuerzos decididos" para alcanzar "rápidamente un acuerdo" con Irán, anunciado este lunes en la red social X.

"Saludé los esfuerzos decididos que [Trump] está realizando para lograr rápidamente un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que constituye una oportunidad única para construir un nuevo marco de seguridad que asocie a todos los actores implicados, con el fin de permitir una estabilización duradera de la región", señaló Macron sobre la discusión telefónica.

Teherán declaró que un alto el fuego en el Líbano sigue siendo una condición clave para cualquier acuerdo con Washington, después de que el ejército israelí tomara un castillo medieval en el sur del Líbano al ampliar sus operaciones terrestres contra el grupo chiita Hezbolá, respaldado por Irán.

"También acogí con satisfacción el compromiso del presidente Trump con la soberanía y la integridad territorial del Líbano, y subrayé la importancia de un alto el fuego sólido y de nuestro apoyo colectivo a las autoridades libanesas", escribió el mandatario francés.