La OCDE revela el apoyo masivo de China a su industria

El informe señala que China es, en gran medida, responsable de estas "distorsiones" en una quincena de sectores industriales considerados clave.

Un estudio publicado este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), basado en dos décadas de análisis sobre las subvenciones públicas a sectores industriales, pone de manifiesto las cuantiosas ayudas otorgadas por China a fabricantes de baterías, paneles solares, automóviles y otros sectores estratégicos, así como su impacto en la economía mundial.

"Si no se hace nada respecto a las distorsiones de la competencia en los mercados internacionales, todo el mundo pagará de más", advierte la OCDE.

El informe señala que China es, en gran medida, responsable de estas "distorsiones" en una quincena de sectores industriales considerados clave.

Entre 2005 y 2024, las empresas chinas recibieron en promedio entre tres y ocho veces más apoyo público que las compañías de los 38 países miembros de la OCDE, según una estimación que la propia organización califica de "prudente".

Las conclusiones se basan en la base de datos Manufacturing Groups and Industrial Corporations (MAGIC), que recopila información financiera de grandes empresas internacionales de 15 sectores industriales, entre ellos:

Aeronáutica y defensa

Aluminio

Automoción

Cemento

Industria química

Fertilizantes

Vidrio y cerámica

Maquinaria pesada

Semiconductores

Construcción naval

Paneles fotovoltaicos

Acero

Equipos de telecomunicaciones

Material rodante

Energía eólica

Según un experto de la organización, durante los últimos dos años esta base de datos fue compartida de forma confidencial con los gobiernos miembros de la OCDE. Sin embargo, esta es la primera vez que se publica una versión agregada de los datos sin identificar a las empresas involucradas.

El estudio revela que el apoyo público a las industrias alcanzó en 2024 los 108 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado desde la crisis financiera mundial de 2008.

Además, concluye que las empresas chinas, que actualmente dominan buena parte de la manufactura global, reciben subvenciones significativamente superiores a las de sus competidoras estadounidenses y europeas.

Dinero público chino

Las ayudas estatales se canalizan mediante subvenciones directas, exenciones fiscales y préstamos con tasas de interés preferenciales, generalmente otorgados por instituciones financieras públicas.

De acuerdo con la OCDE, estas medidas permiten a las empresas chinas contar con mayores recursos para:

Invertir en nuevos centros de producción.

Mantener operaciones durante más tiempo antes de alcanzar la rentabilidad.

Resistir mejor las crisis económicas o las fluctuaciones del mercado.

El organismo advierte que estas ayudas también han contribuido a generar exceso de capacidad productiva en algunos sectores, provocando una caída de precios que afecta a competidores internacionales.

En industrias como la de paneles solares y semiconductores, el apoyo público puede superar el 3% de la facturación total de las empresas durante el período analizado.

Las subvenciones han permitido a las compañías chinas ganar enormes cuotas de mercado global en sectores como:

Energía solar

Acero

Construcción naval

La OCDE estima que casi el 60% del aumento de la participación de mercado mundial de las empresas chinas entre 2005 y 2024 puede explicarse por las ayudas públicas recibidas.

El informe aclara que esto no implica necesariamente que las empresas chinas sean más eficientes o competitivas que sus rivales estadounidenses o europeas, sino que operan con un respaldo estatal considerablemente mayor.

Aunque Estados Unidos y los países europeos podrían intentar responder con mayores subsidios para sus propias industrias, la OCDE considera que sería difícil igualar el nivel de apoyo financiero que ofrece China.

"No es un problema que pueda resolverse por separado", concluye uno de los expertos consultados por la organización, quien subraya la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para abordar estas distorsiones del mercado global.