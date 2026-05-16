Panamá tendrá un sábado con calor, lluvias aisladas y fuerte radiación UV, según Instituto de Meteorología

De acuerdo con el informe, desde horas de la mañana el incremento progresivo de las temperaturas favorecerá un ambiente más inestable, propicio para la formación de aguaceros y tormentas aisladas durante la tarde en distintos puntos del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Condiciones de calentamiento diurno sobre la vertiente del Pacífico e incursiones de lluvias en sectores del Caribe marcarán el estado del tiempo este sábado 16 de mayo en Panamá, según el más reciente boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el informe, desde horas de la mañana el incremento progresivo de las temperaturas favorecerá un ambiente más inestable, propicio para la formación de aguaceros y tormentas aisladas durante la tarde en distintos puntos del país.

Las condiciones más activas se concentrarán en áreas cercanas a la frontera con Costa Rica, el sur de Veraguas, Panamá Norte, Darién y sectores de la comarca Emberá-Wounaan, donde las lluvias podrían comenzar incluso desde finales de la mañana. El Imhpa advirtió que algunos eventos podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento ocasionales.

Te podría interesar: ASEP advierte sanciones por venta ilegal de equipos IPTV con contenido no autorizado

Lluvias persistentes en el Caribe

En la vertiente del Caribe persistirá un patrón atmosférico variable, acompañado de abundante nubosidad, especialmente en sectores del centro y oriente de la región.

Desde Costa Abajo de Colón hasta las costas de Bocas del Toro se prevé el ingreso de lluvias de origen marítimo durante gran parte de la mañana, generando periodos de inestabilidad en zonas costeras.

Posteriormente, el constante flujo de humedad favorecerá un incremento gradual de la nubosidad y de la probabilidad de aguaceros aislados en la Comarca Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas durante la tarde.

Para horas de la noche, aunque se espera una disminución paulatina de la actividad convectiva sobre tierra firme, podrían desarrollarse nuevos núcleos de lluvias y tormentas sobre áreas marítimas del Pacífico, con desplazamiento hacia Darién y sus comarcas.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 26 °C y 33 °C, aunque en zonas de menor altitud podrían registrarse valores ligeramente superiores.

En cuanto a los vientos, predominará un patrón variable en gran parte del territorio nacional, con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. No obstante, durante las lluvias podrían registrarse ráfagas más intensas.

Condiciones marítimas y radiación UV

En el litoral Pacífico se prevén olas cercanas a 1.20 metros de altura, manteniéndose condiciones generalmente favorables para las actividades marítimas. En contraste, en la vertiente del Caribe se estiman olas de hasta 2.20 metros, por lo que se mantiene una condición de precaución debido a la influencia del viento sobre el estado del mar.

Además, el Imhpa informó que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán elevados en todo el país, con niveles entre altos y extremos, y valores del índice UV estimados entre 7 y 12.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan seguir las medidas de prevención y las indicaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).