Actualidad de Adalberto Carrasquilla | Orlando Mosquera confía en la recuperación del 'Coco'

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio 2:00 pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá continúa su preparación en San Luis, Misuri, donde este sábado 6 de junio disputará su último partido amistoso antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.

A pocos días de iniciar la aventura mundialista, una de las principales inquietudes del cuerpo técnico y de la afición panameña sigue siendo el estado físico de Adalberto Carrasquilla, pieza clave en el esquema del entrenador Thomas Christiansen. Sobre ese tema se refirió el guardameta Orlando Mosquera, quien ofreció un mensaje alentador sobre la evolución del mediocampista canalero.

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“Coco ha mejorado mucho desde la última semana. Creo que lo tendremos, Dios quiera, para el primer partido porque ha evolucionado bastante bien”, manifestó Mosquera en conferencia de prensa.

Las palabras del arquero representan una noticia positiva para la selección canalera, considerando que Carrasquilla sufrió una lesión durante la final de vuelta del fútbol mexicano con Pumas UNAM y desde entonces ha trabajado bajo supervisión médica con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut mundialista.

Panamá iniciará su participación en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio ante Ghana en Toronto, un encuentro en el que Christiansen espera contar con una de sus principales figuras.

Mosquera también destacó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico durante los partidos de preparación, señalando que el grupo continúa adaptándose a diferentes variantes tácticas mientras busca alcanzar el mejor nivel posible.

“Venimos trabajando el mismo esquema e intentando mejorar partido a partido. Los rivales te van a exigir y te van a hacer equivocarte. Contra Brasil cometimos errores y los pagamos caros, pero ahora estamos pensando en Bosnia y después en Ghana”, explicó.

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El arquero dejó claro que los recientes resultados y las situaciones vividas en los amistosos forman parte del proceso de crecimiento del equipo antes de la cita mundialista. Además, defendió el trabajo táctico realizado por Christiansen y responsabilizó a los jugadores por los errores cometidos dentro del terreno de juego.

“No creo que sea por el cambio de esquema. Somos profesionales, captamos muy bien la idea y la tenemos marcada. Creo que son errores personales y nosotros somos los primeros responsables. Un error no define el esquema que estamos trabajando”, afirmó.

La selección panameña afrontará ante Bosnia y Herzegovina su última prueba antes de viajar a Toronto, Canadá, donde comenzará oficialmente el sueño mundialista con la esperanza de contar con un Adalberto Carrasquilla plenamente recuperado y listo para liderar al equipo en el escenario más importante del fútbol.

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