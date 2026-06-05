Contaminan río Capira con hidrocarburos; MiAmbiente da 72 horas para removerlo

La entidad también abrió un proceso administrativo y mantiene una investigación para determinar posibles incumplimientos de las obligaciones ambientales.

Capira, Panamá Oeste/Una posible contaminación por hidrocarburos en el río Capira provocó una investigación de las autoridades ambientales, luego de que denuncias ciudadanas alertaran sobre una afectación en el afluente.

El Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) anunció que, tras una inspección técnica realizada desde el punto donde se originó el incidente hasta el río Capira, se confirmó la presencia de residuos de hidrocarburos en el cauce.

Según la entidad, también se verificó que la empresa involucrada mantenía labores de contención y limpieza mediante barreras y equipos especializados para evitar que el combustible continuara desplazándose aguas abajo.

Como parte de la evaluación técnica, se realizaron mediciones de calidad del agua y la toma de muestras en distintos puntos del río, las cuales serán analizadas en el laboratorio Los Canelos para determinar el alcance de la afectación.

MiAmbiente ordenó a la empresa continuar de manera inmediata con las labores de limpieza, contención y remediación ambiental, otorgándole un plazo de 72 horas para remover cualquier remanente de hidrocarburo presente en el afluente.

La entidad también abrió un proceso administrativo y mantiene una investigación para determinar posibles incumplimientos de las obligaciones ambientales, así como la aplicación de las sanciones y multas que correspondan.

La entidad agradeció a la ciudadanía por reportar oportunamente situaciones que puedan representar un riesgo para los recursos naturales, al destacar que estas denuncias permiten una respuesta más rápida ante posibles afectaciones ambientales.