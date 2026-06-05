Exsecretaria de la Contraloría Zenia Vásquez enfrenta audiencia por caso de presunto enriquecimiento injustificado

La exfuncionaria no habría podido justificar más de $771 mil, según la investigación del Ministerio Público.

Panamá/Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría General de la República durante la administración de Gerardo Solís, llegó este viernes a las oficinas del Sistema Penal Acusatorio para enfrentar una audiencia de garantías, en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La exfuncionaria es investigada por su presunta vinculación con el denominado caso de la "contraloría paralela", una pesquisa que adelanta el Ministerio Público. Hoy, se debe dar la legalización de su aprehensión, así como la imputación y las medidas cautelares.

Vásquez arribó a las instalaciones en un vehículo tipo pick-up de color negro con vidrios polarizados. Al momento de su llegada se encontraba esposada y bajo custodia de agentes de la Policía Nacional y gritó que “lo que Dios permite en la vida de un justo es por su bien”. La exfuncionaria no habría podido justificar unos $771 mil, según la investigación del Ministerio Público.

La exsecretaria fue aprehendida el jueves por agentes policiales y posteriormente puesta a órdenes del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes dentro de la investigación.

La exfuncionaria ocupó uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la Contraloría durante la gestión de Solís. Sin embargo, fue separada de la institución tras la llegada de la nueva administración encabezada por el actual contralor.