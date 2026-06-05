Avanza proyecto de alcantarillado y planta de tratamiento en David; beneficiará a más de 56 mil personas

La obra incluye cinco años de operación y mantenimiento para garantizar la sostenibilidad y correcto funcionamiento del sistema una vez concluido.

David, Chiriquí/El proyecto de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de David continúa avanzando tras su reactivación por parte del Gobierno Nacional, una iniciativa que busca mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y de salud pública de la capital chiricana y que beneficiará directamente a más de 56 mil habitantes.

Con el objetivo de verificar el progreso de la obra, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, realizaron este viernes una visita técnica al proyecto, considerado una de las principales inversiones de infraestructura sanitaria en la provincia de Chiriquí.

Durante el recorrido, las autoridades inspeccionaron los avances de los Grupos de Obras 1 y 2, que presentan ejecuciones físicas de 53% y 38%, respectivamente. Además, sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Junta Técnica de Chiriquí y de la empresa contratista encargada de la construcción del sistema, quienes presentaron un informe sobre el estado actual de los trabajos.

La obra contempla la construcción de una moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), tres estaciones de bombeo, más de 8,500 conexiones intradomiciliarias, 23 kilómetros de colectoras sanitarias y 110 kilómetros de redes secundarias. Asimismo, incluye cinco años de operación y mantenimiento para garantizar la sostenibilidad y correcto funcionamiento del sistema una vez concluido.

El ministro Orillac destacó que este proyecto forma parte de las obras estratégicas que el Gobierno mantiene bajo seguimiento permanente para asegurar su culminación y puesta en marcha en beneficio de la población.

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Por su parte, el director del Idaan reiteró el compromiso de la institución de impulsar la ejecución de la obra con responsabilidad, transparencia y coordinación interinstitucional, con el propósito de dotar a David de una infraestructura sanitaria moderna que responda a las necesidades de crecimiento de la ciudad.

La iniciativa también contempla una colectora complementaria que permitirá incorporar al sistema sanitario instalaciones de gran importancia para la provincia, como el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía y la Universidad Autónoma de Chiriquí, ampliando significativamente el alcance de los beneficios del proyecto.

Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de redes secundarias, colectoras sanitarias, conexiones intradomiciliarias, estaciones de bombeo y diversos componentes de la planta de tratamiento. Una vez finalizada, la infraestructura permitirá recolectar, transportar y tratar adecuadamente las aguas residuales generadas en la ciudad.

Las autoridades señalaron que el nuevo sistema contribuirá a disminuir la contaminación de ríos y quebradas, eliminar focos de contaminación asociados a sistemas sépticos, reducir riesgos para la salud pública y fortalecer la protección de los recursos hídricos en la provincia.

Durante la jornada, Orillac también participó en una reunión con la Junta Técnica de Chiriquí, donde se presentó un informe sobre los avances de los proyectos que desarrollan el Idaan y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) para fortalecer la red de agua potable en la provincia.

Ante las autoridades locales, el ministro reiteró el compromiso del presidente José Raúl Mulino de ampliar el acceso al agua potable en todo el país y destacó que la reactivación del proyecto de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en David forma parte de esa estrategia nacional.

Asimismo, solicitó el respaldo de la Junta Técnica para apoyar las acciones que ejecutan el Idaan y Conades, incluyendo medidas a corto plazo como la perforación de pozos, una alternativa que, según indicó, está permitiendo atender las necesidades de diversas comunidades.

La visita forma parte del seguimiento que mantiene el Gobierno Nacional a los proyectos de infraestructura prioritarios, con el objetivo de garantizar su ejecución y promover mejoras en la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible de las comunidades.