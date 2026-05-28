Auditoría del Idaan detecta presuntas irregularidades millonarias en contratos de carros cisterna

Informe remitido a Contraloría revela empresas que ya no existen y contratos activos vinculados al suministro de agua.

Auditoría del Idaan detecta presuntas irregularidades millonarias en contratos de carros cisterna / Redacción de TVN Noticias

El Idaan remitió a la Contraloría General de la República una auditoría que reveló contrataciones millonarias relacionadas con el alquiler de carros cisterna utilizados para abastecer de agua a distintas comunidades del país.

El director del Idaan, Antonio Tercero González, indicó que el informe detectó empresas que ya no existen, contratos activos y otras inconsistencias vinculadas a estas contrataciones.

Según explicó, la auditoría contempla el período comprendido entre 2013 y 2025, mientras las investigaciones continúan su curso para determinar posibles responsabilidades.

“Fuimos nosotros quienes solicitamos esta auditoría y nos atrevimos a pedir una investigación de esta magnitud”, destacó González.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión con residentes de Atalaya, en la provincia de Veraguas, donde autoridades revisaron la situación y el funcionamiento de los pozos que abastecen de agua a la comunidad.

La semana pasada, el contralor general, Anel Flores, visitó Veraguas y aseguró que ya cuentan con el informe de auditoría relacionado con estos contratos de carros cisterna.

Información de Ney Castillo

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