Clima en Panamá: Lluvias y tormentas eléctricas marcarán la jornada de este viernes

Lluvias en sectores del Pacífico y se prevé un aumento de aguaceros con descargas eléctricas durante la tarde, especialmente en Darién, Panamá Metro y el interior.

Panamá/El pronóstico del tiempo para este viernes 29 de mayo en Panamá prevé una jornada marcada por condiciones húmedas e inestables, con lluvias registradas desde la madrugada y primeras horas de la mañana, principalmente en zonas costeras del Pacífico, tal como ya se ha observado en varios puntos del país.

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), las precipitaciones matutinas han sido favorecidas por incursiones nubosas provenientes del sector marítimo, afectando áreas como el Golfo de Panamá, Panamá Oeste y zonas cercanas al litoral pacífico.

🌧️ Lluvias y tormentas en aumento durante la tarde

Para el resto del día, el panorama apunta a un incremento significativo de la inestabilidad atmosférica. Desde finales de la mañana y durante la tarde se esperan aguaceros de moderada a fuerte intensidad acompañados de actividad eléctrica.

Las regiones con mayor probabilidad de lluvias intensas incluyen:

Darién y la comarca Emberá

Sur de Veraguas

Península de Azuero

Coclé

Panamá Metro

Sectores de Chiriquí

En otras áreas del Pacífico, las lluvias serán más aisladas y de corta duración.

Para la noche, aunque se espera una ligera disminución de la actividad convectiva, persistirá abundante nubosidad con posibilidades de lluvias ocasionales en zonas como el sur de Veraguas, Panamá Este, Chiriquí y áreas marítimas del Golfo de Panamá.

🌦️ Caribe con lluvias intermitentes

En la vertiente del Caribe también se mantendrán condiciones inestables durante gran parte del día. Desde la madrugada se reportan lluvias aisladas en provincias como Bocas del Toro, Colón y el norte de Veraguas.

Hacia el mediodía y la tarde se prevén aguaceros intermitentes, en ocasiones acompañados de descargas eléctricas, especialmente en sectores costeros y áreas montañosas.

Durante la noche, las condiciones tenderán a mejorar parcialmente, aunque podrían persistir lluvias aisladas en el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

🌡️ Temperaturas y vientos

Las temperaturas mínimas oscilarán entre:

14 °C y 17 °C en zonas montañosas

en zonas montañosas 18 °C y 22 °C en el resto del país

Mientras que las máximas se ubicarán entre 23 °C y 30 °C, con valores ligeramente superiores en zonas urbanas.

En cuanto al viento, se mantendrá una circulación variable con velocidades entre 10 y 25 km/h, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas más intensas.

🌊 Condiciones del mar y radiación UV

En el Pacífico, el oleaje se mantendrá relativamente estable, con alturas cercanas a 1 metro, lo que favorece las actividades marítimas.

Sin embargo, en el Caribe las condiciones serán más agitadas, con olas de hasta 2 metros, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones y actividades en el mar.

En cuanto a la radiación ultravioleta, se anticipan niveles entre moderados y altos (índice 4 a 7) en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda el uso de protección solar, incluso en presencia de nubosidad.