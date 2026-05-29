Alta demanda de aires acondicionados en Panamá: qué debe verificar antes de comprar

Según el administrador de la Acodeco, comprar un electrodoméstico sin verificar su eficiencia energética puede encarecer significativamente la factura de electricidad.

Ciudad de Panamá/Las altas temperaturas han disparado la venta de aires acondicionados y abanicos en Panamá, pero muchos consumidores compran estos electrodomésticos sin verificar si cumplen con el etiquetado de eficiencia energética, advirtió Ramón Abadi, administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

En un recorrido por 22 comercios, los técnicos de la Acodeco verificaron más de 208 modelos de aires acondicionados de 15 marcas diferentes. El resultado fue alarmante: 205 modelos no cumplen con el etiquetado obligatorio que indica el consumo racional de energía.

"Cuando usted va a comprar su aire acondicionado, por más bonito que se vea, el aparato tiene que tener un etiquetado donde indique el uso racional y efectivo de la energía", explicó Abadi. El funcionario destacó que esta etiqueta debe estar visible en la parte frontal del equipo o en la caja.

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El costo oculto

Según el administrador de la Acodeco, comprar un electrodoméstico sin verificar su eficiencia energética puede encarecer significativamente la factura de electricidad. "Si usted compra nada más por estética y no sabe esto, muy posiblemente hay aires acondicionados que consumen mucha más energía que otros y lo hacen menos rentable", señaló.

Abadi hizo un llamado a los comercios para que cumplan con la normativa, ya que aquellos que no informen adecuadamente al consumidor pueden ser sancionados. "La publicidad engañosa es un problema serio. Decir 'tenemos aires inverter que ahorran energía' cuando no todos los modelos cumplen con esto, es incorrecto", manifestó.

Ofertas y garantías

Sobre las promociones, el funcionario de la Autoridad de Protección al Consumidor recomendó verificar siempre las políticas de garantía antes de realizar cualquier compra. "Si el artefacto tiene alguna abolladura y está en promoción, se debe decir claramente. Hay personas que compran para reparar otros aparatos o porque no les importa la estética, pero deben informarlo", indicó.

Abadi enfatizó que ningún consumidor debe salir de un establecimiento sin su garantía y factura fiscal. "Si se daña, ¿dónde lo voy a arreglar? ¿Me lo arreglan ellos u otro concesionario? Eso debe quedar claro antes de pagar", aconsejó.

En caso de presentar un desperfecto, el consumidor debe acercarse inmediatamente al proveedor con la garantía y la factura. Si no obtiene respuesta, puede acudir a la Acodeco con las pruebas documentarias. "Entre más informado esté el consumidor, más poder tiene", concluyó Ramón Abadi.