Congreso internacional analiza bases jurídicas que sustentan el canal de Panamá

En medio del intercambio de ideas, también se ha resaltado la propiedad que mantiene Panamá sobre el Canal y la importancia estratégica de esta ruta para el comercio mundial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Expertos, organizaciones nacionales e internacionales, académicos y autoridades participan en un congreso internacional enfocado en analizar y difundir los pilares jurídicos que sustentan el funcionamiento y la soberanía del canal de Panamá.

Durante el encuentro se abordan aspectos relacionados con el Tratado de Neutralidad, el Título Constitucional y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, consideradas las principales bases legales que garantizan la operación de la vía interoceánica.

En medio del intercambio de ideas, también se ha resaltado la propiedad que mantiene Panamá sobre el Canal y la importancia estratégica de esta ruta para el comercio mundial. Asimismo, se discutieron algunos retos que enfrenta la vía acuática debido a diversas situaciones globales y operativas.

El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, destacó que el funcionamiento de la ruta marítima descansa sobre una sólida estructura jurídica creada por Panamá.

Puedes leer: Panamá reduce consumo de tabaco, pero alertan sobre aumento de vapeadores entre jóvenes

“La operación del Canal de Panamá descansa sobre el Tratado de Neutralidad, sobre el título constitucional y sobre la ley orgánica y los reglamentos que la desarrollan”, expresó Vásquez.

El administrador resaltó además que este marco legal representa un “blindaje jurídico” único en el mundo y diseñado por destacados juristas panameños.

“Todos queremos y apreciamos al canal de Panamá, pero la estructura jurídica, ese blindaje particular hecho en Panamá, es una pieza que los panameños tenemos que reconocer y sentirnos orgullosos”, afirmó.

Vásquez señaló además que, durante los 26 años de administración panameña del Canal, este sistema jurídico ha permitido operar la vía interoceánica sin mayores dificultades.

El Congreso Internacional continuará desarrollándose durante este jueves y viernes, con la participación de juristas y especialistas que analizarán el régimen jurídico del Canal como patrimonio estratégico de la nación y del comercio internacional.

Con información de Jocelyn Mosquera.