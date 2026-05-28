Hallan cuerpo de un hombre con impactos de bala en herbazales en Cativá

El subcomisionado de la Policía Nacional, Isaac Barría, indicó que se mantienen operativos e investigaciones para ubicar a los responsables.

Colón/Un hombre fue encontrado sin vida la noche de este miércoles en unos herbazales ubicados en la vía que conduce hacia la comunidad de La Represa, en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

El cuerpo presentaba varias heridas provocadas por arma de fuego, según confirmaron las autoridades que acudieron al sitio tras recibir reportes de detonaciones en el área.

De acuerdo con el informe policial, vecinos alertaron a unidades de la Policía Nacional luego de escuchar múltiples disparos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cadáver entre la maleza y procedieron a acordonar la escena.

Posteriormente, funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público iniciaron la recolección de evidencias para esclarecer este nuevo hecho de sangre registrado en la provincia.

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El subcomisionado de la Policía Nacional, Isaac Barría, indicó que se mantienen operativos e investigaciones para ubicar a los responsables.

“Ante un hecho registrado en el sector de Cativá, donde una persona pierde la vida, rápidamente la Policía Nacional desplegó su personal al punto para lograr esclarecer las razones de este hecho y dar con los responsables. En este momento, la Policía Nacional se mantiene en colaboración con el Ministerio Público en estas investigaciones”, expresó Barría.

Este caso se suma a la creciente cifra de homicidios en la provincia de Colón. De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en lo que va del año 2026 ya se contabilizan 41 homicidios en esta región del país.