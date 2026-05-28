Zona Libre de Colón refuerza seguridad con nuevos escáneres donados por EEUU

Durante su intervención, el diplomático estadounidense destacó que esta entrega corresponde a los dos primeros equipos de un total de cuatro escáneres que serán donados por el Gobierno de los Estados Unidos a la Zona Libre de Colón, como parte de un aporte valorado en más de 14 millones de dólares.

Colón, Colón/La Zona Libre de Colón recibió este jueves dos modernos escáneres de rayos X donados por el Gobierno de los Estados Unidos, como parte de un programa de cooperación bilateral orientado a fortalecer la seguridad y combatir el narcotráfico y el contrabando dentro de la principal zona franca del país.

El acto inaugural fue encabezado por la directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del presidente de la República; y la gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano. También participó el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Durante su intervención, el diplomático estadounidense destacó que esta entrega corresponde a los dos primeros equipos de un total de cuatro escáneres que serán donados por el Gobierno de los Estados Unidos a la Zona Libre de Colón, como parte de un aporte valorado en más de 14 millones de dólares.

“Estamos trabajando juntos para el mejoramiento de nuestra región. Hoy inauguramos dos escáneres que forman parte de cuatro equipos destinados a fortalecer la seguridad y combatir el narcotráfico y las actividades ilícitas”, expresó Cabrera.

El embajador añadió que estos equipos permitirán inspeccionar de manera más eficiente la carga que transita por la Zona Libre de Colón, considerada la segunda zona franca más grande del mundo, garantizando el cumplimiento de los reglamentos y reforzando la transparencia comercial.

Por su parte, la gerente de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, resaltó que esta iniciativa representa un paso importante para mejorar la imagen internacional de la zona franca y generar mayor confianza entre los inversionistas.

“Por primera vez en la historia, la Zona Libre de Colón y la Autoridad Nacional de Aduanas hemos trabajado como instituciones hermanas para crear confianza, estabilidad, trazabilidad y transparencia para inversionistas nacionales e internacionales”, señaló Napolitano.

Las autoridades indicaron que estos nuevos equipos se suman a otros escáneres implementados a nivel nacional, incluyendo uno que será instalado próximamente en el sector de Guabito.

Con la incorporación de esta tecnología, el Gobierno panameño y las autoridades estadounidenses buscan fortalecer los controles de seguridad, prevenir el tráfico ilícito de mercancías y reforzar la lucha contra el crimen organizado dentro de la zona franca colonense.

Con información de Néstor Delgado