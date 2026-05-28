Teleférico de San Miguelito: Metro de Panamá no recibe propuestas para el proyecto

La licitación cierra sin ofertas de los dos consorcios precalificados; se evaluará una revisión integral del modelo de concesión.

San Miguelito/El Metro de Panamá informó este jueves que, al cumplirse el plazo establecido para la recepción y apertura de propuestas de la licitación por mejor valor, no se presentó ninguna oferta para el proyecto del teleférico en Panamá y San Miguelito.

Los dos consorcios precalificados que tenían la posibilidad de participar —Consorcio Teleférico SPE (integrado por Sofratesa de Panamá, Inc. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura) y Consorcio Teleférico San Miguelito – TSM (conformado por Cointer Concesiones, S.L. y Doppelmayr Panamá Corp.)— no sometieron sus propuestas en la fecha límite.

Durante los últimos meses, Metro de Panamá atendió consultas de los interesados, realizó sesiones de trabajo interinstitucionales y emitió varias adendas al Pliego de Cargos con el objetivo de facilitar la participación bajo el esquema de concesión administrativa. Sin embargo, la entidad señaló que "no ha sido posible la bancarización del proyecto, bajo esta modalidad, por los proponentes precalificados, ambos con experiencia técnica comprobada".

La bancarización determina que el proyecto sea considerado viable, confiable y financiable.

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Ante este escenario, corresponde realizar una revisión integral de las condiciones del proyecto, especialmente en sus componentes financieros, de asignación de riesgos y viabilidad contractual. El Metro de Panamá revisará, en coordinación con las entidades competentes, la hoja de ruta más conveniente para llevar adelante esta iniciativa, la cual forma parte del Plan del Gobierno Nacional 2024-2029.

El proyecto contempla la construcción de seis estaciones a lo largo de un recorrido aproximado de 6.6 kilómetros que conectaría los distritos de Panamá y San Miguelito.

La entidad no adelantó fechas para una nueva convocatoria, pero dejó claro que el objetivo de conectar Panamá y San Miguelito mediante un sistema de teleférico sigue vigente.

La próxima fase incluirá análisis técnicos y financieros para ajustar el modelo de contratación y hacerlo más atractivo para el sector bancario internacional, clave en proyectos de infraestructura de esta envergadura.