Más de 4,100 estudiantes beneficiados con instalación de energía solar en la comarca

Además de los centros educativos, el proyecto contempla la futura instalación de sistemas solares en centros de salud y puestos sanitarios de difícil acceso, con una cobertura estimada de aproximadamente 50 mil habitantes.

Nueve centros educativos ubicados en comunidades apartadas de la comarca Ngäbe-Buglé ahora cuentan con energía solar, gracias a un programa impulsado por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Centro de Competitividad de la Región Occidental (Cecomro), orientado a mejorar el acceso a servicios básicos en zonas de difícil acceso.

La iniciativa permitió la formación de 21 jóvenes en instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, quienes participaron directamente en la instalación de los sistemas eléctricos en comunidades como Jirondai y Kankintú, beneficiando a más de 4,100 estudiantes.

El programa contó con el respaldo de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), e incluyó más de 1,000 horas de capacitación técnica y práctica en áreas como electricidad, seguridad industrial, instalaciones residenciales e inglés técnico.

La directora general del Inadeh, Yajaira Pitti, destacó que el objetivo del proyecto es ampliar las oportunidades de formación y mejorar el acceso a servicios esenciales en regiones históricamente desatendidas, subrayando la importancia de llevar la educación técnica a las comunidades que más lo necesitan.

Además de los centros educativos, el proyecto contempla la futura instalación de sistemas solares en centros de salud y puestos sanitarios de difícil acceso, con una cobertura estimada de aproximadamente 50 mil habitantes.

Las entidades participantes señalaron que esta alianza busca fortalecer las capacidades técnicas de jóvenes de la comarca y promover soluciones sostenibles que contribuyan al desarrollo energético y social de las comunidades rurales.