Minsa pide no usar productos de empresa fabricante y distribuidor de cosméticos que opera en Tocumen ¿Cuáles son?

El Minsa exhortó a la población a abstenerse de utilizar los productos fabricados por Cosmetic Plus hasta que la empresa subsane las irregularidades identificadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó la suspensión temporal de la licencia de operación de la empresa Cosmetic Plus, luego de detectar incumplimientos a los estándares de calidad y a las buenas prácticas de fabricación exigidas para la producción de cosméticos en el país.

La medida fue adoptada tras acciones de vigilancia realizadas por el Departamento de Auditoría de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que determinaron desviaciones en los procesos de fabricación de la empresa.

El director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó que la decisión responde a un enfoque preventivo para proteger la salud de la población. “Preferimos suspender las operaciones de la empresa y, en este caso, los registros sanitarios, para que la compañía se enfoque internamente en corregir todas las desviaciones detectadas”, señaló.

El Minsa exhortó a la población a abstenerse de utilizar los productos fabricados por Cosmetic Plus hasta que la empresa subsane las irregularidades identificadas. Entre los cosméticos señalados se encuentran diversos productos de uso capilar, dermatológico y de higiene personal.

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Productos que deben ser evitados

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Beaut Drop Ampollas para Tratamiento Capilar Anticaída

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Beaut Drop Crema para peinar

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Las autoridades explicaron que, una vez la empresa presente las correcciones correspondientes, se realizarán nuevas inspecciones para verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Si se subsanan las fallas, se levantará la suspensión temporal; de lo contrario, se procederá al cierre definitivo.

Por el momento no se aplicarán sanciones inmediatas. Sin embargo, la empresa tendrá un plazo de 30 días para retirar los productos del mercado. Luego de ese período, si se detecta su comercialización, se aplicarán sanciones a los responsables en los establecimientos.

El Minsa también informó que cuenta con un nuevo departamento de cosmetovigilancia encargado de supervisar la composición de los cosméticos, en línea con la normativa internacional sobre excipientes no autorizados.

Finalmente, la entidad recordó que los consumidores pueden reportar efectos adversos asociados al uso de cosméticos a través del formulario oficial disponible en: https://dnfd.minsa.gob.pa/, con el fin de facilitar la investigación de posibles incidentes.