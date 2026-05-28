Ministro Chapman revela desbalances en la Unachi: 'Salario promedio es mayor a todos los demás del gobierno'

Chapman señaló que los problemas presupuestarios de la Unachi no radican en una falta de fondos, sino en la distribución interna del gasto, destacando de manera particular las planillas de la institución.

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se pronunció sobre la compleja situación financiera de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Durante su intervención, el titular del MEF reveló alarmantes datos salariales dentro de la institución y cuestionó la forma en que se administran los recursos públicos, al tiempo que ofreció alternativas técnicas para corregir el rumbo de la entidad educativa.

Chapman señaló que los problemas presupuestarios de la Unachi no radican en una falta de fondos, sino en la distribución interna del gasto, destacando de manera particular las planillas de la institución.

"El salario promedio que paga la Unachi es mayor que el de todos los demás del gobierno central". Reveló el jefe de la cartera económica, aportando cifras contundentes sobre la realidad de la entidad. "Es decir, algunos casos 70% más, 60% más, el más alto de todas las universidades del país". Detalló el ministro, evidenciando una notable disparidad frente a otras instituciones del Estado.

A pesar de las protestas realizadas por grupos vinculados a la universidad frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, Chapman reiteró que la disposición del Gobierno Nacional se enfoca en proteger la formación académica y no los privilegios particulares.

"Nuestra preocupación son los estudiantes, que, como dice el presidente, están pagando los platos rotos, y no es justo que los estudiantes paguen por lo que ha descrito el presidente y por lo que acabo de demostrar con números claros y duros". Manifestó el funcionario, criticando que se use a la población estudiantil "efectivamente como un escudo".

Propuesta de reestructuración

Para finalizar, Chapman dejó claro que las puertas a la asistencia financiera tradicional están cerradas bajo el esquema actual, pero extendió una propuesta de rediseño administrativo para optimizar los fondos existentes.

"El Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno nacional reitera la disposición de la ayuda técnica para reformular ese presupuesto para el mayor beneficio posible de los estudiantes". Concluyó Chapman, enfatizando que una reestructuración profunda es la única vía para garantizar que los recursos públicos rindan verdaderamente en beneficio de la educación chiricana.