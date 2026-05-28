Mulino no dará dinero a la Unachi: 'Debe ser una universidad, no el feudo' de Etelvina de Bonagas

El mandatario Mulino calificó la situación actual de la universidad como "un show lamentable" que afecta profundamente la imagen del sector universitario en el país.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció de manera tajante que no destinará recursos económicos adicionales a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), luego de confirmarse que Etelvina de Bonagas se mantendrá en el cargo como rectora de la institución.

El mandatario Mulino calificó la situación actual de la universidad como "un show lamentable" que afecta profundamente la imagen del sector universitario en el país.

Sin un solo centavo para la institución

Durante su intervención, el jefe de Estado fue claro al manifestar su disconformidad con las peticiones presupuestarias recibidas recientemente por parte de la administración de la Unachi.

"De mi gobierno no habrá un solo centavo como tuvo el cinismo de pedirme (Etelvina de Bonagas) ayer a mí y al ministro de Economía, cinismo subrayado, para esa universidad". Sentenció Mulino, argumentando que no se pueden avalar prácticas que vayan en contra de la transparencia y la moral pública. A pesar de lamentar el impacto que esto pueda tener en los miembros de la comunidad educativa que no están involucrados en estas decisiones, enfatizó que en este caso "pagan justos por pecadores".

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Feudo universitario

El mandatario hizo un fuerte llamado a la junta directiva de la Unachi para que comprenda las exigencias del entorno actual y adapte la gestión a los estándares modernos de educación superior. En su discurso, Mulino rechazó de forma categórica que la autonomía universitaria sea utilizada como un escudo para proteger intereses particulares.

"Debe ser una universidad del siglo XXI y no un feudo de una rectora y de sus adláteres". Destacó el presidente, haciendo hincapié en que los feudos dejaron de existir en el mundo porque desincentivaban el talento y no promovían una verdadera renovación institucional.

Con esta postura, el Ejecutivo marca una distancia definitiva frente a la actual dirección de la Unachi, exigiendo un cambio de modelo que se alinee con las necesidades de los jóvenes profesionales.