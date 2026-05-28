Mulino viajará a Grecia para abordar crisis por retención de buques panameños en China y reforzar confianza en el registro marítimo

El viaje se produce en un contexto delicado para Panamá, luego de que en los últimos meses se registrara un incremento en las inspecciones y retenciones de buques panameños en puertos chinos, situación que ha generado preocupación entre navieras y armadores internacionales.

Ciudad de Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que este viernes viajará a Grecia para participar en una importante feria marítima internacional y sostener reuniones de alto nivel con autoridades y armadores griegos, en medio de las crecientes preocupaciones por el aumento en la retención e inspección de buques con bandera panameña en puertos de China.

Mulino explicó que la agenda del viaje estará enfocada en el sector marítimo y logístico, tomando en cuenta que Grecia es uno de los principales actores mundiales en el transporte marítimo y uno de los mayores usuarios del registro panameño de naves.

“Vamos a dar la cara al gobierno griego sobre lo que está pasando y a fortalecer la confianza en el registro de bandera panameña”, expresó el mandatario al referirse a las reuniones que sostendrá con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el presidente griego, Konstantinos Tasoulas, autoridades portuarias y representantes de importantes navieras y de la Unión de Armadores Griegos.

El viaje se produce en un contexto delicado para Panamá, luego de que en los últimos meses se registrara un incremento en las inspecciones y retenciones de buques panameños en puertos chinos, situación que ha generado preocupación entre navieras y armadores internacionales.

El registro panameño es actualmente uno de los más grandes del mundo y constituye un pilar estratégico para la economía y la influencia marítima del país. Sin embargo, el endurecimiento de controles en China ha encendido alertas dentro del sector marítimo internacional, especialmente por el impacto que podría tener sobre la competitividad de la bandera panameña.

Mulino destacó que la misión oficial también busca ampliar la presencia griega en áreas estratégicas como logística, inversión, aeronáutica y turismo. La delegación panameña incluirá representantes del sector multilogístico y empresarial.

“Grecia ha sido fiel a Panamá en su abanderamiento y registro de naves. No solo se trata de salvar el registro panameño, sino de darle confianza a sus usuarios”, sostuvo.

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Reunión entre cancilleres de Panamá y China abre puerta a negociación

El mandatario también calificó como “trascendental” la reciente reunión entre el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, celebrada en el marco del Debate Abierto de Alto Nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York.

Según Mulino, el encuentro marca el inicio de una posible negociación para renovar el acuerdo de nación más favorecida para el transporte marítimo entre ambos países.

Por su parte, Martínez-Acha explicó que las conversaciones se centraron principalmente en los temas marítimos, especialmente las inspecciones y retenciones aplicadas a embarcaciones panameñas en puertos chinos.

“Respetamos el criterio técnico, pero deseamos una práctica previsible de respeto mutuo”, manifestó el canciller, quien además aseguró que Panamá mantiene estándares rigurosos en su marina mercante.

El diplomático indicó que las autoridades panameñas consideran llamativo que el aumento de retenciones no se haya replicado con la misma intensidad en otros puertos asiáticos, pese a que se aplican criterios similares de supervisión técnica.

Martínez-Acha rechazó que exista alguna motivación ideológica detrás de la posición panameña y negó que el país actúe bajo presión de potencias extranjeras en medio de las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y China.

“No hay ninguna motivación ideológica y Panamá no sigue ninguna presión extranjera de ningún país en su política exterior”, afirmó.

El gobierno panameño ha insistido en que sus decisiones en materia marítima y diplomática responden a la Constitución y a los intereses nacionales, mientras busca evitar que las tensiones internacionales afecten la estabilidad y reputación del registro naval panameño.

Mulino adelantó que la próxima semana ofrecerá un informe detallado sobre los resultados de la gira oficial en Grecia y las conversaciones sostenidas con autoridades y representantes del sector naviero internacional.