Mulino viajará a Grecia para abordar crisis por retención de buques panameños en China y reforzar confianza en el registro marítimo
Ciudad de Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que este viernes viajará a Grecia para participar en una importante feria marítima internacional y sostener reuniones de alto nivel con autoridades y armadores griegos, en medio de las crecientes preocupaciones por el aumento en la retención e inspección de buques con bandera panameña en puertos de China.