Ministro Frank Ábrego cuestiona decisiones judiciales tras capturas de delincuentes: 'Los jueces solo los ponen a firmar'

Ciudad de panamá/El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, expresó públicamente su frustración por decisiones judiciales y medidas cautelares que, según dijo, terminan debilitando el trabajo de los estamentos de seguridad en Panamá.

Durante la conferencia semanal del presidente de la República, José Raúl Mulino, Ábrego relató un operativo realizado hace aproximadamente una semana tras recibir información sobre un robo que se cometería en un local comercial de la capital. Según explicó, las autoridades montaron una vigilancia que culminó con la captura de los presuntos responsables cuando salían del establecimiento con una caja fuerte.

Sin embargo, el ministro Ábrego criticó que, pese al operativo y al tiempo invertido en la investigación, los detenidos recibieran medidas cautelares que únicamente les obligan a firmar periódicamente ante las autoridades.

“Todo un operativo de una semana y media para capturarlos, y al día siguiente los jueces declaran que simplemente tienen que ir a firmar los miércoles”, manifestó.

Ábrego también se refirió a la reciente captura en España del abogado vinculado al caso Batán. Aunque evitó profundizar en detalles del proceso, señaló que existe preocupación dentro de los organismos de seguridad sobre lo que pueda ocurrir una vez el detenido sea trasladado a Panamá.

“Probablemente le vamos a pagar el pasaje, lo traemos a Panamá y al día siguiente está en su casa por cárcel”, afirmó.

Las declaraciones del ministro reflejan el malestar que, según sostuvo, existe dentro de los cuerpos de seguridad frente a decisiones judiciales que consideran insuficientes ante ciertos casos de alto perfil o delitos graves.