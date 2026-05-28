Mulino admite crisis estructural en el suministro de agua potable; Azuero y Panamá Oeste entre las áreas críticas

El mandatario insistió en que el deterioro del sistema de distribución y producción de agua es resultado de décadas de abandono y aseguró que su administración enfrenta una infraestructura colapsada.

Ciudad de panamá/El presidente José Raúl Mulino reconoció este jueves que la crisis del agua potable que afecta a varias regiones del país, especialmente en Azuero y Panamá Oeste, no tiene una solución inmediata y requerirá años de reestructuración e inversión para estabilizar el servicio.

Durante su conferencia semanal, el mandatario insistió en que el deterioro del sistema de distribución y producción de agua es resultado de décadas de abandono y aseguró que su administración enfrenta una infraestructura “colapsada” que, según dijo, debe reconstruirse “desde cero o de menos cero”.

Mulino se refirió particularmente a la situación en Azuero, donde persisten las quejas ciudadanas por la falta de agua potable. Explicó que en la planta potabilizadora Roberto Reyna ya se realizan pruebas tres veces por semana con la intención de ponerla en funcionamiento antes de finalizar el año.

Sin embargo, el presidente también lanzó un mensaje directo a quienes protestan por la crisis, afirmando que las manifestaciones no harán que el agua llegue más rápido a las comunidades afectadas.

“Puede haber 100 manifestaciones más y no va a haber agua”, declaró. “El agua no depende de un botón o de un switch para prender y apagar”.

Según Mulino, los problemas van más allá de reparaciones superficiales y responden a un sistema nacional deteriorado, con plantas, válvulas y bombas que requieren reemplazos complejos y costosos. Señaló además que muchas piezas deben fabricarse bajo especificaciones especiales, lo que retrasa aún más las soluciones.

En el caso de Panamá Oeste, el mandatario calificó como una “irresponsabilidad mayúscula” la situación heredada en la planta potabilizadora de Jaguar, asegurando que la infraestructura fue recibida “sin agua y sin luz”.

“Hay tanques monumentales, pero ahí no hay agua y ahí no hay luz”, afirmó.

Mulino sostuvo que corregir esa situación podría superar los 200 millones de dólares, debido a la necesidad de construir conexiones de agua y energía para hacer operativa la planta. Mientras tanto, indicó que se mantienen habilitando pozos en áreas críticas para mitigar el desabastecimiento.

El presidente también mencionó avances en Colón, específicamente en la planta de Sabanitas 2, donde aseguró que ya se está distribuyendo agua varias veces por semana mientras continúan los ajustes técnicos.

Además, destacó la culminación de las cinco etapas del Anillo Norte y adelantó que en las próximas semanas será inaugurado el Anillo Este en Panamá Este, proyecto con el que el Gobierno busca mejorar la distribución de agua en sectores densamente poblados.

Pese a las promesas de avances, Mulino evitó dar fechas definitivas para una normalización total del servicio y reiteró que sería “irresponsable” asegurar que pronto habrá agua en todo el país.

“El agua va a llegar cuando pueda llegar o cuando tenga que llegar”, sostuvo.

El mandatario también defendió la gestión del nuevo director del Idaan, asegurando que se mantiene recorriendo las zonas afectadas y atendiendo reparaciones urgentes en distintos puntos del país.